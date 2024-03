Anotaciones irreales

Apenas abre los ojos, Francisca dice viste que me duele tanto la pierna por andar en monopatín. No estuvo más que en mi cama y sin embargo no puede pararse después de hacer pis, así que la alzo y la devuelvo a la parte caliente de las sábanas, reviso su pierna tan chiquita como una vara de un árbol nuevo y no encuentro más que las marcas de otras caídas. Me dice que patinó tanto, que le duele tanto, que siente tanto tanto que decido no llevarla a jardín y volver a sacarle las medias blancas recién puestas. Quedamos mirando cada una algo que nos entretiene mientras desayunamos, una su leche y la otra mates llenos de hojas de burro.

*

Me gustan los sueños filtrándose en la realidad, una vez me desperté de la risa y fue mi mejor tentada en años, otra tuve lo que después supe parálisis del sueño y me vi despegada de mí misma con un terror que no quisiera recuperar nunca.

*

Ayer nació el hijo de una amiga, entre medio de su silencio, todas las del grupo compartido supimos de su primer parto por familiares pero no de su voz, no de sus palabras, no de sus imágenes. Me pareció irreal que en esta época de inmediatez y redes, ella no tuviera un minuto para pronunciar el momento tan esperado en cuarenta años. Después pensé al revés, quizás justamente porque parece un sueño, como para no romper el hechizo, es que no se habla del tema, no se abre la intimidad. En fin, pensé mucho y con el egoísmo propio del vínculo que necesita del compartir para ser parte y con la sabiduría de los años para comprender que no es un juego de la niñez, que hay tantas cosas por hacer que a veces nos escapamos de las exhibiciones. Después pensé en los sueños no como fruto del cansancio, sino en los anhelos, en que si bien soy madre desde adolescente, nunca me lo planteé como algo para soñar desde chiquita. Lo fui como un traje que tocaba, un lunar nuevo en la piel y lo quise en la medida que lo fui. Una aspiración natural, un deseo que creció con el cuerpo y con los años.

En un poema dice Silvina Ocampo:

Lo único que sabemos

es lo que nos sorprende:

que todo pasa, como

si no hubiera pasado.

*