Anotaciones inconclusas

Hace días que pienso en las cosas a través de imágenes, digo pensar porque me ocupan la visión interna pero en realidad es como revisar un álbum ajeno de fotos. Estoy afuera del circo y sin embargo, sueño con él. Un vacío entre lo que intento decirme y lo que fugazmente me parece que ocupa mis pensamientos. Un hombre solo escapa al monte y se dispara el pecho. La hija llora abrazada al cajón. Un hijo se acerca a los hombros de otros hombres que lo quisieron. Drogan a una chica en una casa llena de oscuridad. Al rato, cae muerta como un pájaro. En la plaza del pueblo, los restos de un huevo de paloma, algunas plumas y murmullos. En la casa de gobierno festejan despedir empleados: un aplauso para el pinche que se va. En los barrios cada día menos pan en la mesa. Migas, dice la señora que limpia las suelas de los botines.

Elogios al vacío, a la venganza, a la maldad.

Una tormenta de imágenes sucias. Receta de fideos por setecientos pesos en el medio principal del país. Los pies del presidente como los de un bufón sobre la falda de lentejuelas de la novia. Las provincias sin bombachas. Toneladas de maiz lloviendo en los silos. Los veranos lejos de las alegrías: no, hijo, no podemos pagar un choclo a diez mil pesos. Pero papá, nada. No es una cuestión de género porque ella quería prostituirse. Todos los cangrejos se llevan las ideas en su marcha atrás. En una carta el hombre que debía gobernar un pueblo cuenta que tenía que echar empleados y que eso lo angustiaba. La mujer sale a juntar flores entre los espartillos. En los aromos solo encuentra espinas. Un ramo que se ajusta a todas las palmas buenas. Cordero de Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. El rappi aprieta el acelerador: si no llega a tiempo, no le pagan el viaje. En la estación, una fila interminable: el combustible aumenta de nuevo. La zanellita contra el poste de la luz. Todas las luces se hacen polvo: murió otro negrito. Mamá, quiero la leche tibia. Las vacunas son un invento del gobierno. Queremos en esta gestión que todo el mundo se aplique la sexta dosis. Suben los pasajes interburbanos de colectivos. Universidades y escuelas privadas aranceles como quieran. Inquilinos, a llorar al campito. Las provincias no van a recibir más fondos. Nuestros gobernadores anuncian que apoyarán al bufón, en su circo todos aplauden. El último disparo del buen hombre aúlla en sus pulmones. El aire ronca en el campo. La chica de veintitrés años esconde pestañas blancas bajo la almohada de su hijo. En todas las bocas, olor a ajo. Saquemos a pasear el helicóptero, el perro siempre de la correa, el disfraz de súper bañero más loco del mundo. Los techos del macarone se desploman en mesas armadas con cajones de manzana: los platos huecos. Hay que mandar esas imágenes a los medios, repliquemos el operativo trulalá. Lo importante: el vacío. Elogiemos todas las banalidades: qué hermosa Juliana en su huerta, usemos blusas de su marca para tener su estilo pulcro. Las camisas celestes con los puños sucios de café. Aún nos faltan figuritas para completar el álbum, sino no hay premio.