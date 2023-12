Anotaciones inconclusas

*

Cuando era chica mi hermano mayor viajaba en tren a Bovril, mamá me llevaba a la estación los domingos, volvía llorando. En casa siempre hubo teléfono fijo, mamá siempre llamó por teléfono fijo. Hoy mantengo una línea porque mantengo viva a mi madre y su voz permanente del otro lado. En mi pueblo todos los números empezaban 4920 y tres números más. Me sé de memoria cada número de mis amigas, de los chicos que me gustaban, de algunas vecinas, de la escuela. La memoria no se vacía sola, hay un resabio como un cauce de río. Cosas inútiles que persisten. Sedimento afectivo que alimenta la escritura. Cuando Tavi viajaba a Buenos Aires, en su primer trabajo como secretario de un diputado, mamá me dejaba faltar a la escuela. Salíamos los tres temprano en auto al aeropuerto. El empleado era testigo de mi devoción por ese hermano y me dejaba pasar a la antesala desde donde podía verlo subir al avioncito de Laer, un avión que me parecía inmenso porque lo llevaba a é, después volvíamos solas por la ruta con mi madre que manejaba con la cara lisa pero llena de preocupaciones, tenía remordimientos, las culpas en el cuello junto a su rosario, un hijo joven que trabajaba tan lejos, otro que daba trabajo, una estudiando y viajando a diario, los menores en la escuela, yo faltando a clases por acompañarla. Mamá no decía nada, pero el silencio de una madre tiene gestos que se cuentan solos, una coreografía como de ballet, la historia en los dedos impacientes. Después esperaba que Tavi llamara, lo atendía y avisaba a mamá. Mi hermano tenía un amigo que llamaba desde el Hotel Alvear y siempre lo decía: su nombre y el nombre del hotel, después me preguntaba cómo estaba, yo le contaba y hablaba con mi mamá. Hace varios años a mi hermano lo llamaron porque cayó su avioneta, el amigo del Hotel Alvear había muerto y en su billetera estaba su tarjeta. Aterrizo en recuerdos mientras quiero escribir de otra cosa. En El viaje inútil, Camila Sosa Villada dice:

“Estamos solos frente a la escritura, frente al amor (¡qué solos estamos frente al amor!), frente a la belleza. Todo intento por transferir ese estado de soledad es lo que nos vuelve seres afectuosos y afectivos.

Sin embargo, una vez que la palabra llega, ya no me siento sola. Me siento sola con el pensamiento, en determinados rituales que llaman a la palabra. Pero luego comienzo a poblar las hojas de compañía. Traigo a mis ancestros, a mis hermanos, a mis amigos, a todos los fantasmas que me extraen de la angustias.”

En paralelo a la escritura entablo diálogos con mi celular, pregunto cosas que olvido, converso con amigos, escucho la radio para también responderle, hablo con escritores que admiro mientras los releo. Busco distracciones para que el presente se cuele en la escritura, un baldazo de frescura. Afuera llueve. En la madrugada, el viento me despertó y durante unas horas no pude recuperar el sueño. “No me interesan las cronologías sino las mutaciones” dice Virginia Cosin. En los pliegues del insomnio tramé otra historia, quise escribir un poema con el silbido en la ventana del escritorio. ¿Qué es lo que se filtra por la rendija, qué es lo que el viento levanta, lo que se sacude y tropieza como otro árbol, lo que se despista y pierde?

*