Anotaciones con hilos blancos

Hay nubes frondosas atrás de árboles infinitos, hay chillido de loros, hay risas y llantos de niños, crujido de hamacas. Las ramas de los eucaliptos se friccionan con el viento o hacen que haya viento en una tarde de calor bochornoso. Las tipas dejan caer sus flores permanentemente, una lluvia interminable de color dorado. En la vereda de enfrente, restos violeta de jacarandá, en el centro de la plaza respiración de perros, de mujeres y hombres grandes que hacen sentir el paso del aire. Pulmones, pienso. Luz. El sonido luminoso en las caras de todo lo que se mueve.

*

“Hay una grieta en todo, así es como entra la luz” dice Leonard Cohen.

*

Escribe Anne Carson:

Una herida despide su propia luz

dicen los cirujanos.

Si todas las lámparas de la casa se apagaran

podrías vendar esta herida

con el resplandor que de ella surge.

*

Cuando mi abuela se cayó en el baño de su casa por el acv, se lastimó la pierna, como tenía diabetes la herida no podía cicatrizar. Mamá preparaba una palangana con agua y iodo, a mí me gustaba curarla, limpiar con gasas la carne abierta, los puntos brillantes de los bordes. El agua repartía escamas del sol que entraba por la ventana, mi abuela siempre sonrió pese a todo: la muerte de un hijo, la enfermedad, la infancia huérfana. Tenía una dentadura pareja y clara, como una fila de huevos o de perlas, como cosas que dan ganas de mirar por mucho tiempo. Usaba anteojos con cadenas de canutillos, una Virgen entre los huesos de la clavícula, vestidos con botones, delantales bordados, aros de oro con forma de círculo o de hamaca. Le gustaba coser y sostener hilos con sus labios. Hace unos días, mamá estuvo sentada en mi cama arreglando los breteles de un vestido mío de lino blanco, la hebra en su boca de perfil, mi hija Francisca revisando el costurero. Hay luz en los recuerdos, un calor suave que entra y se reparte parejo entre las vidas, los tiempos y los nombres. A mi abuela le tuvieron que amputar la pierna, murió sin una parte de su cuerpo. A mi madre le queda grande el dedal que le traje de regalo. Me gustan sus dedos con cosas de metal, las alfileres con punta de perla, el círculo con los cabezales de colores, el rosario que usa en su cuello, los anteojos descansando sobre su pecho, el resplandor sobre los vidrios anchos. El zurcido de las heridas.

*