Anotaciones furiosas

*

Ni para un entierro

Susana Altamirano, una más en la lista que a nadie le importa

*

La vecina está en la calle de su barrio, atrás se levantan casitas y toldos, alambrados sin gallinas, sólo barro y unos sauces que caen lastimosos sobre los yuyos, hay esqueletos de cosas que sobresalen sobre la callecita que es un camino que se abrió de tanto transitarlo: escombros, chapas, hierros, piedras. Más abajo la gente pobre. Como si fueran bichos que se esconden en la humedad.

“La oficina de atención a las víctimas no nos ha dicho nada más, apareció muerta y punto. Los hijos están destrozados.”

Huérfanos de todo los hijos de las víctimas de femicidios, los hijos pobres aún peor. No pueden enterrar a Susana Altamirano, la última víctima de femicidio en Entre Ríos porque no tienen plata ni para un cajón. Entonces la vecina dice si alguien puede que done a RO.CARABALLO.

Hace cinco años, Miguel Pellegrini forcejeó con una chica de catorce años a la salida del club de Viale, la ciudad pequeña en la que crecí conociendo a casi todos y sabiendo que a los abusadores se les temía y nada más. La chica pidió ayuda y contó ese susto terrible y con suerte y un Dios aparte evitó que le sucediera algo terrible, otras personas corrieron la voz, hicieron la denuncia, detuvieron al tipo unas horas y lo largaron.

Susana Altamirano, cinco años después, se conectó a una red social y Pellegrini la sedujo, la pasó a buscar en auto y a pasear. En la banquina de ruta, la estranguló y la dejó tirada entre los pastizales cerca de Diamante. Antes los vieron por Crespo. Y se supo por las antenas de los celulares que estuvieron en la zona donde después de dos días apareció el cuerpo de Susana.

Miguel Pellegrini hubiese también matado a la chica de catorce, a otras nenas o a más mujeres adultas porque su afán venía mostrándose sin impedimentos. La justicia no llega, a pocos le importa. Los tipos como Pellegrini siguen sueltos, en las redes, en las calles o esperando juicios que demoran. Total, son mujeres, ni más ni menos. Y algunas pobres que no tienen ni para un entierro.

*