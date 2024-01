Anotaciones frente a una ventana

Miro por la ventana de mi escritorio y solo veo superposición de verdes: las palmeras, las moras, nísperos, jacarandaes, un pulmón late donde los patios convergen. Me pregunto si esos vecinos que desconozco mirarán mis pájaros, los colibríes que siempre juegan a desaparecer, la alegría de su trino, la risa de un delfín en la boca de aguja, los loros, los benteveos, las palomas, los gorriones, las tacuaras. No he visto en estos años morajúes pero en la plaza tropiezo con su negrura a diario. Miro para escribir, para saber por qué me intriga el tamaño del corazón de un pájaro que aletea tan fuerte que no podría pronunciar la cifra de sus pulsaciones. No se nace escritor, se nace bebé, decía con gracia Hebe Uhart, una maestra que no tuvimos pero que una alumna suya pudo acercarnos a través de sus clases. Los libros editados en nuestras pequeñas editoriales argentinas, lectores dedicados a la literatura que por deseo publican nuestros textos fundamentales para crecer. Eso que ahora está de moda defenestrar y destruir: el trabajo hecho por amor, por pasión, por generosa curiosidad, por honestidad intelectual, por fe en lo trascendental de hacer que el arte sea accesible para todxs, que sea identitario de una nación y sus pobladores. Mary Oliver en La escritura indómita dice: “el trabajo creativo exige una lealtad tan absoluta como la lealtad del agua a la fuerza de la gravedad.” Habla del tiempo proyectado y destinado solo a crear, de las ceremonias que nos dejan frente a nosotros mismos y lo que tenemos para escribir, para pintar, esbozar, bordar, cantar. "Aquel que no anhele ese espacio a cielo descubierto que es la eternidad, debería quedarse en su casa. Una persona así es perfectamente válida, y útil, e incluso excelente, pero no es un o una artista. Una persona así viviría mejor con ambiciones puntuales y tareas consumadas, engendradas tan sólo por la chispa del momento. Una persona así haría mejor en abandonar y pilotar un avión.