Anotaciones sin espalda

No le quiero dar la espalda al mar. Quiero verlo de frente como se miran las cosas ciertas: las mandíbulas de las hormigas, la voz de las ballenas, el dolor en las cutículas, los lóbulos agujereados de las orejas de una nena. Quiero enterrar lo que hay adentro de mi cuerpo en su fondo, no morir, no ahogarme como Alfonsina aullando para siempre, no. Quiero la lengua del caracol en la arena cuando el agua se retira, extraer de las profundidades lo escondido de mí misma. No, no quiero deshacer mis secretos. Quiero lustrar las piedras de mi panza con el agua espumosa del lenguaje. Qué dice el apéndice, la costilla que me apretaron contra el esófago en el esqueleto de mi madre, el tumor del abuelo que desconozco, la piel pecosa de otro cuerpo, el hueco del diente, la punta nueva de una muela, el iris claro, el párpado sin pestañas y sin sueños.