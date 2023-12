Anotaciones con envión

Cuando iba a la escuela primaria, estacionaba mis caderas entre las rodillas de mi hermana, ella tomaba un cepillo y ordenaba mi pelo largo en peinados que nunca ajustaron más de lo necesario: media colas con cintas de raso, dos trenzas a los lados de los hombros, una sola cola de caballo. Algunas veces se me escapaban lágrimas mientras me desenredaba, los ojos recién abiertos, el cinto del guardapolvos formando un moño en el fin de la columna, su mano empujando mi espalda para que saliera. Mi madre dormía porque ocupaba las primeras horas de la madrugada para limpiar la casa y lavar la ropa, a media mañana se levantaba y armaba las clases mientras hervía verduras o lavaba espinacas, sacaba del freezer la carne que cocinaría. Nos dejaba la mesa lista, se bañaba, salía a dar clases con su portafolios de cuero marrón lleno de papeles y tizas, pastillas de anís que siempre convidaba. Hace unos días me tiré en el pasto con mi hija de tres años a mirar el cielo, un pájaro inmenso volaba y uno chiquito se subió a su lomo durante un trecho, las dos gritamos “¡mirá eso!”. En la naturaleza también nos repetimos en los enviones. La mano de mi hermana en la espalda, los platos siempre listos sobre la mesa. Alas se abren para abrazarnos.