Anotaciones bajo el sol

Me arden los pómulos, mi hija me señala las marcas y dice “se te hizo una máscara". Pienso en los mapaches pero no se lo digo, pienso en un turno en mi dermatóloga eso sí lo digo, después me pregunta por qué si antes el sol no me hacía nada ahora me marcaba así la piel. Entonces me acuerdo tendida en las siestas arriba del techo, untada con aceite de bebé o con coca cola, con sapolán de zanahoria, con ungüentos inventados que sacábamos de alguna revista para chicas. Me acuerdo de los test de esas revistas, de la formación sentimental de nuestra época: cómo conquistar, cómo ser mujercita exigiéndole al cuerpo parecerse a las súper modelos de los noventa, cómo merendar menos de doscientas calorías, cómo cruzar y descruzar las piernas, cuál es el tono de voz de una mujer que no quiere parecer chillona, de qué color pintar los labios, cómo presentarse ante los varones y ante los padres de esos varones. Nunca sentí que leer todo eso fuese tan agotador como lo percibo ahora, seguramente en unos años, piense lo mismo de scrollear en instagram: imágenes de recetas saludables, de ejercicios, de operaciones, de bibliotecas, de tendencias, de maternidad, de escritura. El mundo ilustrado aplastando con lo que debería estar haciendo, el hueco vacío del patio reclamando una huerta, el armario una actualización, las piernas una secuencia de sentadillas y la panza aparatos de dermoestética. Puff. Sin embargo estoy tirada junto a mis dos hijas con la cara embadurnada de un protector que tanto no protege y que me marca igual unas líneas coloradas en los pómulos, mientras tomamos licuado de frutilla saturado de azúcar y compartimos un tostadito de jamón y queso o corremos carreras en la pileta de una punta a otra, probamos la funda apta para sumergirse y nos reímos de aparecer con el swing de un hipopótamo. Ninguna red, ni revista “para mujeres” ni “para madres” dice que eso contempla sentirse plena por un rato y sin embargo, acá estamos con el sol ardiendo entre nosotras.