Anotaciones en el bosque

Miramos las cortezas, las texturas diferentes de los troncos, la suavidad con la que se despelechan unos árboles, la piel gruesa de otros, como si cayeran también partes sustanciales de su cuerpo. Revisamos la piel que cubre una vara, las pequeñas hojas naciendo como brazos que piden socorro. Allá nidos, allá plumas perdidas, raíces enredadas como el pelo de Medusa, estrías en el suelo, camino de hormigas, rayos que nos encandilan en la leve oscuridad, cosas diminutas flotando en el aire. Mi hija habla sin parar ¿te acordás del bosque? ¿te acordás que yo era chiquita y comí moras? A sus pocos años encuentra distancia entre los días, sos chiquita, le digo y se retuerce de rabia. No, ahora soy grande, tengo tres, refuta y sigue en el laberinto de un tiempo desordenado. Nos perdemos en el parque, en la parte más salvaje de la costanera donde el pasto no alcanza a cubrir el suelo, raíces bajo nuestros pies, hojas diminutas como otra capa, otra piel que cubre la tierra. Los autos y el gentío parecen no pertenecer a estos espacios llenos de sombra, pájaros, olor penetrante a la resina, a las cosas que se pudren solas por el paso del tiempo. La piel, la corteza, la leña del árbol caído, esta hija llena de preguntas, de recuerdos, de tiempos superpuestos en su lengua, no sé si la belleza se merece, sé que existe, que está adentro de los bosques, de las piernas que caminan sin sendero, con chicharras como coro, con insectos de testigo, con manos que se agarran para siempre.

*