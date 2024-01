Anotaciones sobre el agua

Medimos con saltos hasta dónde podemos llegar, piquecitos mínimos sobre nuestros pies y el agua amortiguando el peso del cuerpo. El cuello estirado, la frente con gotas de agua que parecen quietas, somos tortugas en estas horas de sol prudente. ¿Hasta dónde es la profundidad justa para nuestros cuerpos? Mi hija me pide que no siga hasta tan hondo, que le da miedo y grita con sus bracitos inflables que tienen dos unicornios con las alas abiertas. Pero a mí me gusta tocar el fondo con la frente, apoyar las palmas abiertas, abrir los ojos aunque después ardan, ver sus pies más blancos que nunca, la piel de un recién nacido antes de romper la cáscara. Hasta hace unas horas estuvimos acostadas en la misma cama, con sábanas duras de hotel, con el olor a las cosas que no le pertenecen a nadie. La ausencia del olor me calma, puedo estar bien en lugares sin olor, por el contrario los espacios saturados de aromas me perturban, salgo expulsada. Me gustan las habitaciones de los hoteles limpios, los sonidos ahogados de los pasillos, la danza del desayuno, los cubiertos siempre lustrados, las toallas inmensas. Siempre pienso que podría vivir alternando en distintos lugares así y después me desespero por armar la valija y recordar cada cosa que no debo olvidarme, los lugares a los que volverán, los siete libros que no leo pero que me acompañan, los estantes de la biblioteca, las alacenas de la cocina, los cuadros pintados por mis amigas, las cosas que hay adentro del cajón de mi mesa de luz, las tazas que van quedando sanas y que vienen de otras vidas. En el agua la sensación del cuerpo es de despojo: acá no necesitamos nada, estamos bien así casi desnudas con esta ropa de baño, las partes íntimas cubiertas, los hombros abrazando todos los destellos, la espalda sin el largo del pelo cubriéndola, con las bandadas de pájaros que revolean arriba nuestro. Un cielo que parece pertenecernos, una parcela que espeja nuestros movimientos. En el agua la profundidad de las cosas que poseemos se pierde. No nos importa si las cosas siguen bajo la sombrilla, si alguien ocupó nuestra reposera, si los bolsos están a salvo, si alguien se puso nuestras chancletas por error. Perdemos las alertas, flotamos juntas, hay aire en los huesos. Hace poco, Diana me movió con suavidad los huesos del cráneo, me dijo respirá ahora, expulsá, inhalá. Estuve con los ojos cerrados casi dos horas con ella indicándome cómo dejar que el aire ingrese, su voz como una canto de sirena. Cuando salí de su casa miré el río. El agua y el aire bajando desde las vértebras que sostienen el atlas, los pies pisando el suelo verde. Una isla a lo lejos, la ausencia del humo. En un viaje en lancha, vimos caballos sobre la arena. Pensé en las cosas que comerían fuera del campo, después vi un potro nadando en el Paraná, las algas sobre el lomo, los camalotes acompañando el tranco.