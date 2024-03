Anotaciones entre derrumbes

Caliento agua para el té mientras termino de juntar los trastos, de pasar paños por los individuales, de revisar que no haya gotas de agua en el piso que después se transformen en sombras o rasguños sobre el lustre. Acaricio las neurosis, las nuevas histerias que se afianzan con la edad, alejo los temores sobre las cosas que pienso puedo sostener mejor si no se vienen abajo. Pienso en mi taza, en el humo levantando el aroma de la manzanilla o de la rosa mosqueta, la hierba del momento y presiento el sosiego.

El momento del té es íntimo, algo que crece entre mis movimientos, como si me preparara para recibir un sacramento y fuese niña de nuevo y creyera en los sermones, como si me limpiara por dentro y pudiera resguardar una ingenuidad que sé no tengo. He pasado por mi paladar blends más espesos, tonos más oscuros, he olido el boldo y sentido el cimbronazo del perfume abriendo las fosas, he sacado el último saquito achicharrado, el más barato de alguna sala de profesores. El olor del té se clava en lugares del cuerpo que después se activan solos para buscarlo, como un instinto animal.

"En todo comienza a destacarse un previsible derrumbe.

Nosotros no necesitamos mucho.

Nosotros necesitamos una mano abierta, un aliento sustantivo

una ternura tan evidente que nos haga temblar"

Veo esta cita del santafesino Juan Manuel Inchauspe en el muro de una poeta que comparte siempre a otros poetas que lee. Pienso en el té que me dio algunas pocas tardes mi abuela, un té limpio y negro que servía al lado de una servilleta de tela planchada. Sobre la tela unas frutas o flores bordabas con hilos sedosos, abajo un mantel con cuadros que sobresalían al tacto, un braile suave. Los detalles de las cosas que mi abuela cosía a mano las vi cuando fui más grande y ella ya estaba muerta, en ese momento absorbía el mundo por los sentidos. Sé que el cuarto de arriba de mi abuelo tenía olor a óxido, metales, aserrín y a algo agrio que posiblemente fuese su piel. En los espacios de mi abuela, en cambio, siempre había olores suaves aunque se percibiera el aceite de máquina y hubiera sueltos retazos de telas, papeles de molde, tizas. Un desorden quizás más amable o mejor comprendido por mí.

Mi abuela no tenía muchas cosas porque vivía como de prestado al lado de mi tía que iba y venía por el patio. Sé que tenía una heladera bastante nueva para ella, algo como una despensa tapada con una cortina marrón dura, un teléfono fijo de esos que para marcar hay que girar una rueda con números. La taza en la que me servía el té las tardes que mamá me traía a Paraná desde Viale a verla era una taza de esas marrones de vidrio con el plato igual. Feísima para mí en ese entonces y ahora también que las veo en mercados vintage, pero con un gusto quizás aumentado por la nostalgia, quizás idealizado para siempre. En esa mesita que arrinconaba sobre una pared y que siempre tenía una radio, ponía un paquete de galletitas de agua, las únicas que había siempre y ofrecía queso de la heladera o mermeladas sin azúcar. Todo lo que veía lo nombraba para decirme cualquier cosa que tengo es para vos, si lo querés. Era poco y parecía mucho. Unas galletitas de agua y té, como en el hospital público. Pero mi abuela ponía un mantel colorido, la servilleta más limpia y almidonada, y tenía la palabra dispuesta a decir cada cosa vista, cada alimento tiene un nombre y una entonación en este paladar que está lleno de ternura para vos. Es probable que más que nostalgia sea el gesto tierno lo que me asalta cuando siento ganas de tomar té. Un manotazo de la infancia que prevalece en algún rincón pese a todos los derrumbes.