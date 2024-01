Anotaciones con colmillos

La soledad del vampiro, los temores, los remordimientos, la amistad del vampiro, el sentido de la vida, el sexo, el amor, la superficialidad de los días, la amargura, las lecturas, el intelecto y la sensibilidad, los mitos, los atropellos a los géneros, los cuerpos y la mirada sobre los cuerpos. Ferny escribió una novela que se llama Vamp. Es enero y como hace unos años leo sus libros en el primer mes de los doce que se supone que vienen por delante. Me gustan los rituales y me gustan sobre todo cuando se tratan de reforzar las compañías y de alimentar el afecto. Ferny es mi amigo por sobre todo. También es escritor, editor, profesor, malabarista de las actividades literarias desde hace mucho tiempo, no porque sea muy mayor de edad sino porque empezó con todo desde muy joven, teníamos dieciocho años cuando nos hicimos amigos, cuando nos escuchamos el timbre inconfundible de la voz y cada vez que tomo uno de sus libros lo reconozco en ese tono y profundizo una escarbada para saber más de él, de su capacidad para mostrar el mundo desde los ojos de cualquiera y para nombrarlo desde lo impensado. Vamp cuenta la historia de un chico gay que es transformado en (adivinen) un vampiro. Pero a su vez es la forma que encuentra la historia para atravesar los miedos de quien ama a otra persona de su mismo sexo y que cree que más allá de la eternidad lo importante es no estar solo. Vamp se sitúa en nuestro tiempo y tiene las ansiedades propias de la época pero también tiene una lengua que no comercia con la globalización, no se estandariza para que todo el mundo la entienda, y mete sus diálogos bien entrerrianos y bolaceros, sus giros y modismos provincianos, y hace que sean personajes actuales los nombres legendarios: Luz Mala, Pombero, Lobizón. Ferny logra romper las barreras del tiempo en esta narración que tiene momentos cómicos y otros patéticos, pasajes desopilantes y duelos que conmueven. “No quiero convertirme en monstruo, si es que aún no lo hice”, dice el protagonista y nos hace junto a él expresar el deseo en voz alta, porque la vida y el acelere de estos sistemas también nos afilan muchas veces los colmillos y nos dejamos invadir por un hambre que tiene que ver con la codicia y la superficialidad. Vamp se une al estereotipo del vampiro y también lo rompe: crea su propia lógica y como un personaje de Unamuno en Niebla se para un no lugar para conversar con nosotrxs, sus lectores y contemporáneos eternos, sobre la existencia misma. Nos deja hechos un poco ficción y otro poco vampiros, nos deja como siempre la literatura más sensibles y humanxs. Y luego desaparece. Para ser otro libro de Ferny que se grabará en alguna parte de la geografía del cuerpo.