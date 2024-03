Anotaciones en cien metros

Solamente cuando clavo los ojos sobre algo, es que lo recuerdo. Quiero decir que no es importante mi memoria, sino lo que me hizo mirar con atención: un paisaje, un tono en la voz, un rasgo, la fachada de una casa, la forma en que los hongos florecen en un árbol. Me gusta eso, saberme espía de las pocas cosas que he podido ver durante cuarenta años y los ojos que miré para ver siempre. Pienso en ojos y vienen nombres, direcciones, ciudades, cables cortando el cielo, brotes, aromas, humareda, escarcha contra las puntas de las botas. Una serie de percepciones sentidas por haber usado la vista. Un solo sentido y el mundo se abre sin tiempo.