Anotaciones cansadas

Siempre pienso en cómo es posible pensar estando cansada, ¿cómo funciona el cuerpo con el desgaste, cómo se mueven las extremidades? Una tras otra me hago preguntas antes de levantarme después de no dormir y todos los días que no duermo me levanto y hago cada cosa que debo, milagrosamente. Ahora también me pregunto cómo se sigue existiendo sin tener dinero después de mitad de mes y sin embargo, también milagrosamente, terminamos llegando con algo que aparece para salvarnos. Hace unos días un derecho de autor que había olvidado facturar, después un taller que demora el pago. Cosas atrasadas y olvidadas que vienen como anuncios celestiales. En Charlas breves dice Anne Carson “los túneles que uno construye se parecen a orquídeas desarraigadas, extrañamente sin dirección.” No sé por qué viene la cita pero creo saber de cosas sueltas, como los claveles del aire que cambiábamos de ramas agarrándolos de las puntas. Plantas como medusas que flotaban. En la pieza de mi hija se filtra todo el sonido de la calle. Entran los ladridos de los perros de enfrente que nadie atiende, los frenos del camión que pasa por la basura, los gritos de los borrachos. No duermo, dice con ojeras que reconozco como herencia. Mi madre siempre tuvo también la mirada cansada, mi abuela nunca, creo que mi abuelo sí o era un gesto odioso de alguien que parecía que iba a gruñir.