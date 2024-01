Anotaciones anudadas

Con una mano sostengo a mi hija

y con la otra escribo.

La vida es un tablero

cuidadosamente armado

que todo el tiempo se da vuelta.

Cuando digo que nos entretenemos,

me refiero exactamente a eso:

Nos tenemos entre nosotras.

Mientras escribo, mis hijxs juegan atrás mío. Una se pone alas de mariposa y vincha con brillos, un tutú metalizado que refracta todas las luces. El bebé se tambalea en su intento empedernido por caminar. Me gusta estar atenta a sus movimientos, cómo pasa de estar de rodillas a erguirse, la persistencia en sostener el esqueleto desde la planta de los pies, la práctica del equilibrio. La maravillosa transformación humana en cada bebé que nace y crece. En mi celular los mensajes de mi hija mayor: sus lamentaciones y celebraciones diarias. Mantengo con ella una conversación sobre la forma de dar o de recibir afecto, le pido que junte los coquitos naranja de las palmeras porque su perro los traga, me dice que va a ir a la farmacia por su alergia, una cadena de eventos domésticos, una charla que pareciera no ser importante. Cuando no estamos de acuerdo el chat infinito se paraliza. Un tiempo muerto donde todo lo nuestro se reduce a diálogos con otrxs sobre nosotras. Después retomamos con una pregunta cualquiera o con el envío por otra red de una cosa linda. Nos gustan las cosas que tienen belleza por ser inusuales o por ser tan simples como flores secas sobre una madera, una tropilla de yeguas sueltas en un prado, también nos gusta una cartera inalcanzable, un maquillaje innecesario, una crema que promete la fórmula de Venus. Nos gusta compartir textos, ella lee poemas y me los manda a ver qué me parecen y siempre acierta en sus elecciones, nunca la prendan las frases clichés y eso me enorgullece tontamente porque en nuestra lengua los lugares comunes aparecen como perlas sueltas de un collar en el que tropezamos a diario. Nos tenemos entre nosotras, retumba cada día en mi cuerpo. Los días en que congelamos la charla, sueño con ella, me imagino su habitación con la mesa de comer en la cama, apresuro mis pálpitos, una hija en la trinchera late con más fuerza que una banda de tambores. A su misma edad, yo ya era su madre y al igual que Francisca ella tenía tres años. En muchos gestos se repiten y pareciera que, esta frescura de la maternidad lúcida de los cuarenta, me recupera toda su infancia con algo que podría parecerse al inicio de la sabiduría. “Es demencial esto” tuitea una madre que supo ser una mujer chicanera de esa red, “mientras duerme mi hijo, miro los videos suyos del día en vez de hacer mis cosas”. En El nudo materno Jane Lazarre escribe que después de ser madre, ya no pudo volver a ser ella, fue sí una mujer que escribió, trabajó, defendió sus tesis pese a ser madre o bien con la maternidad colándose en todo lo que iba a hacer desde ese momento. Aún así, en la lucha de una mujer que materna y que sostiene por ser la escritora , la conciliación se resuelve sola: escribimos muchas veces porque tenemos hijxs. Pienso en esto a diario, sería como mi imperio romano siguiendo la lógica del chiste masculino. Sé que escribo desde chica y que posiblemente la inclinación a hacer lo que me gusta, hubiese persistido. Sin embargo, creo que tener a quienes cuidar, tener el cuerpo gestante y haber mirado con recelo desde temprana edad la diferencia entre varones y mujeres respecto a cómo se sostienen los vínculos entre hijos y padres junto a las profesiones de cada madre y padre, a mí me funciona cómo el pozo de dónde sacar agua. En ese bucle del huevo como la escritura y la maternidad como la gallina o al revés, siento que el acto creativo de la mujer se disputa como no sucede en los escritores varones. Y que cuando ocurre, hay una crítica injusta. Al varón que escribe sobre ser padre se lo toma en serio, es más, se lo felicita por dejarse ver en sus fragilidades y sentimentalismos, y a la mujer como que no sabe escribir de otra cosa. Algo obvio: sos madre y mujer tu tema es ese. En medio de los vaivenes en los que pienso, aparece alguna de las tres bocas de mis hijxs, que me eligen como la persona a cargo para interrumpir aún mientras trabajo. Eso me hace torcer la voluntad, ya no quiero escribir si no peinar muñecas o alimentar con mi leche o transferirle plata a la más grande. Y desde ese desvío surge un poema nuevo, un robo a sus modos de hablar y de mirar el mundo. La insistencia de escribir es la de hacer visible esa forma de tenernos entre nosotrxs.

*