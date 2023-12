Anotaciones sobre anotaciones

*

Vamos en auto, yo manejo, mi hija baila alguna de Emilia Mernes sentada en su sillita, tratando de mantener el esqueleto en la forma de la silla pero se le escapa el hueso, la carne magra de Francisca corre con los compases. Baila, canta, actúa, grita, salpica con todas sus emociones. Es la hija que nos hace camaleones, mutamos a sus estados emocionales en minutos. Euforia, alegría, hartazgo, nunca hambre, siempre el movimiento. Y sin embargo, freno a un costado posible, estaciono, anoto. Las pulgas entre los dedos aplastadas, el misterio que hay que aniquilar como quería nuestro poeta de la Gran salina. ¿Por qué la imagen es tan fuerte que me desvía de la ruta? Trazo tres oraciones inconclusas, un audio que agrego luego en otra pausa, como un brote el texto es incipiente y no se sabe de qué forma prosperará. La escritura interrumpe al tiempo.

*

—Mami quiero una leche tibia con chocolate y azúcar.

La maternidad a su vez frena el tiempo de la escritura. La necesidad de escribir desaparece cuando la pronunciación de la palabra madre se hace espacio en el aire. ¿Cuál era la imagen que me detuvo? ¿Qué idea quería delinear sobre los arces? El rojo de sus hojas en otoño, la corteza, las nervaduras. La imagen poética es una burbuja que estalla cuando el nacido abre la boca. El árbol se incendia antes de poder ser escrito.

*

Una bolsa se despega del parque, estamos en la plaza, las puntas de los pies sobre la hamaca pinchan el cielo. Gaviotas, anoto, bolsas como cuerpos blancos de gaviotas que se mueven entre estas risas nuevas. Todo espacio que me mueve fuera de mi escritorio abre otra posibilidad de escritura: miro desde la incomodidad de resignar mis sitios, creo para sentirme en mi geografía.

*

No tendría esta urgencia de escribir si no fuera madre y, a su vez, nunca podría hacerlo si solo me retuviera en la maternidad. La tortuga mete el cuerpo en la coraza, cabeza hundida en el caparazón, esa es la búsqueda de la narrativa que libera al cuerpo de los roles, después el agua permitiendo abrirse, sacar los ojos de la oscuridad. Nado entre estos mundos. Invito a mis hijos a flotar, les robo las algas de sus mandíbulas, diré todo de nuevo como viene de ellos: abrido, sabo, pongara. Los verbos en su lógica intuitiva. Animales en la lengua: madre e hijxs nombran el mundo como conquistadores.

*

