Cuestionan los datos de desocupación: "La plata no alcanza"

"Vemos que la plata no alcanza y esa es la principal medida del día a día. Eso se refleja no solamente en los sectores más vulnerados del país que alcanzan al 45% de pobreza que no llegan a la canasta básica familiar, sino también en aquellos ocupados que tienen un sueldo", planteó a Canal Nueve Litoral.

En esa línea, recordó que el salario mínimo vital y móvil quedó, con la inflación del mes pasado, por debajo de la canasta básica alimentaria. "Es alarmante las pocas cosas que se pueden comprar con la poca plata que percibimos", alertó el dirigente, y acotó: "Lo que nos refleja la realidad es otra a la que nos quieren vender los números sobre la realidad social".

Barrios de Pie, sobre la desocupación en Paraná

Qué dice la gente en la calle

En diálogo con Canal Nueve Litoral, vecinos y vecinos de la ciudad de Paraná plantearon las dificultades para encontrar empleo. No obstante, al mismo tiempo, cuestionaron a quienes "no salen a buscar trabajo".