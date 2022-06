Cuánto ganarán los campeones de la Liga Paranaense de Fútbol

En la Primera División de Paraná, tanto el campeón Masculino como Femenino, percibirán 200.000 pesos cada uno. Los subcampeones recibirán 100.000 pesos.

En tanto, el campeón Senior se hará acreedor de un premio de 100.00 pesos y el subcampeón 50.000.

Alejandro Schneider: "Se trabaja constantemente en mejorar las complejidades que se presentan"

El presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, se refirió a distintos aspectos en relación a la marcha del Torneo 80 Aniversario. La actualidad y el futuro analizados. Desde la comisión directiva difundieron una entrevista al dirigente .

-Se iniciaron los torneos y surgieron quejas, especialmente en el fútbol infantil y femenino. ¿Cómo las ha tomado y que aspectos se toman como para solucionar lo que se ve negativo?

-Nosotros siempre tomamos nota de las quejas más allá que algunos piensen que no. Se trabaja constantemente en mejorar las complejidades que se presentan. No es fácil ya que la Liga sigue careciendo de infraestructura de estadios y la pandemia golpeó muy fuerte a las instituciones, por lo que el armado de cada jornada es complicado. Pero de a poco vamos acomodando las distintas situaciones que se presentan. Había muchas canchas inhabilitadas cuando comenzamos, más otras que estaban con el resembrado del terreno de juego, por lo que tuvimos que arreglarnos con lo que había y poco a poco pudimos ir sumando estadios para ir descomprimiendo. La Liga tiene 18 categorías diferentes entre Femenino y Masculino y hay solo 12 canchas habilitadas a las que tampoco se las puede sobrecargar de partidos. Por eso desde Programación se rompen la cabeza para el armado cada fin de semana.

Después del fin de semana del Día del Padre, donde no habrá fecha como se estipuló en la primera reunión del año con todos los presidentes de los clubes, y con la totalidad de los escenarios a disposición se podrá implementar lo que queríamos hacer a principio de la temporada, que es la de sumar al Femenino con sus respectivas localías para los equipos que tienen cancha. Lo mismo va a pasar con el fútbol Senior.

En cuanto al futbol Pre Infantil, se ha hecho un esfuerzo muy grande para que puedan estar todos juntos en un predio con buenas canchas para la práctica del deporte. A veces hay algunos desajustes que van más allá de la organización de la Liga, los cuales domingo a domingo tratamos de subsanar.

El tema del frío y la niebla es recurrente de todos los años. Quizás algunos se olvidan, pero hace dos temporadas que no teníamos competencia en esta época del año, pero siempre se tuvo que lidiar con estas inclemencias. Hace 20 años que de alguna manera u otra participo en esta Liga y eso siempre paso. Mas allá de ello, vamos a correr los horarios de comienzo una hora para tratar de paliar esta situación.

- ¿La queja de los campos de juego le preocupa? ¿Se habla con la dirigencia para ver qué sucedió, teniendo en cuenta que se había implementado un plan de mejoras de las canchas?

-Claro que me preocupa, desde la Liga se hizo un esfuerzo grande con algunos clubes para poder mejorar sus terrenos. Algunos lo supieron aprovechar y otros no. Seguramente en el futuro será un tema que tendrán que tomar en serio aquellos que quieran competir o ya no lo podrán hacer. Estamos trabajando en una comisión de torneos para el próximo año, en el cual se bajarán pautas claras para aquellos que quieran competir en esta Liga. Muchas veces las quejas de los campos malos son de clubes que no tienen cancha propia, así es muy fácil criticar, por eso se implementarán nuevas medidas a partir del año próximo que las daremos a conocer en el segundo semestre.

- ¿Qué aspectos positivos y qué para corregir observa en el primer semestre liguista?

-Como positivo, que pudimos poner en marcha todas las categorías, y sumando nuevas en el fútbol femenino, que todos los jugadores y jugadoras están asentados correctamente en el sistema COMET lo que brinda una seguridad jurídica a los clubes, cosa que antes no había. Siempre hubo muchos dobles fichajes, cosa que ahora con este sistema es imposible, además de poder en el futuro asegurarse el reclamo por los derechos de formación en caso de que el jugador/a llegue al profesionalismo.

Todos los deportistas en competencia están con los estudios médicos correspondientes, desde los más grandes hasta los más chiquitos y desde el comienzo, cosa que antes no pasaba. De a poco se va profesionalizando el trabajo de todos. Cuesta, porque es algo que no había y muchos estaban cómodos con esa situación y toda innovación muchas veces molesta porque los saca de su zona de confort.

Mas allá da algunas quejas seguimos teniendo los borderó más bajos de la provincia y de la región y buscamos poder mejorar siempre esa situación. Se mantienen los premios para las instituciones campeonas y subcampeonas de primera división masculina, femenina y senior, se están armando las distintas selecciones para competir nacionalmente y muchas cosas más que a veces son difíciles de enumerar. Obviamente siempre hay cosas para mejorar y trabajamos constantemente en eso.