Cuándo empieza la Copa de la Liga 2024

Trofeo de Campeones Rosario Central vs River: los precios de las entradas

A la semana siguiente tras finalizar este primer torneo se espera que comience la Liga Profesional 2024 que durará hasta diciembre, con un parate de casi un mes entre junio y julio por la Copa América 2024.

Los torneos como la Supercopa Argentina (River vs. Estudiantes) y la Supercopa Internacional (River vs. Talleres de Córdoba) no tienen fecha oficial. La primera se jugaría en el primer semestre del año y la segunda, en el receso de la Copa América. En tanto, el Trofeo de Campeones se disputará de nuevo para cerrar la temporada, unos días antes de Navidad.

La Copa Argentina 2024, el otro torneo nacional que ocupa toda la temporada, empezará recién en febrero.

En cuanto a los torneos internacionales, los equipos argentinos de la Sudamericana recién debutarán en abril mientras que en la Libertadores se estrenará Godoy Cruz el 22 de febrero frente a Colo Colo en la fase previa 2 y los que ya están clasificados a la fase de grupos iniciarán su recorrido en abril.