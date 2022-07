Cristina Kirchner tildó de "irresponsable" a Martín Guzmán

"En este episodio que hemos vivido, donde el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía, y esto lo digo por Cristina Fernández de Kirchner, no se lo cargo a nadie, cuando hablo lo hago por mí así como tampoco permito que nadie hable por mí: creo que fue un inmenso acto de irresponsabilidad política", apuntó la vicepresidenta.

Al referirse a la salida de Guzmán, consideró que por cómo está "el dólar y el mundo" haberle comunicado su renuncia al presidente Alberto Fernández por Twitter "fue un acto de desestabilización".

"Yo todos los espacios, los lugares institucionales, que he ocupado en toda mi vida ha sido a través del voto popular. Eso me ha generado a mí una idea de la responsabilidad política, que no es la que me recitan por ahí sino la que yo siento frente a aquellos que confían en uno", resaltó durante la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate.