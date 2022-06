Cristina Kirchner apuntó contra la Justicia y la oposición

El acto se desarrolló en el predio del Parque La Estación, hasta donde llegaron 1.800 delegados de la CTA de todo el país, según informó la organización sindical en un comunicado. Además de la vicepresidenta, la lista de oradores también incluyó al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

La presidenta del Senado aseguró que el proceso inflacionario que vive la Argentina no responde a las explicaciones neoliberales sino que "es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo". Cristina Kirchner aclaró que, en ese período, "se aplicaron todas y cada una de las políticas que quería el sector privado".

En ese sentido, la vicepresidenta cuestionó a los referentes de la oposición, que gobernaron durante cuatro años, y ahora "miran para otro lado, como el perro que volteó la olla, y hacen como que no tuvieron nada que ver".

"Nadie se hace cargo de que durante cuatro años en la Argentina, entre 2016 y 2019, se aplicaron todas y cada una de las politicas que quería el sector privado". Y, en ese marco, también criticó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los empresarios que "dicen que no tienen nada que ver con la formación de precios y la inflación".

En otro de los pasajes de su discurso, la vicepresidenta hizo referencia a la Justicia: "Los jueces y los fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones y entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales a través de amparos".

"Donde hay necesidad de dólares habrá un juez y un fiscal para darles dólares a los importadores; pero si la necesidad es del pueblo no hay derecho; no hay justicia, no hay fiscal y no hay jueces", agregó CFK, al hacer referencia a la frase del ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz.

"Si la necesidad son de los poderosos hay jueces, fiscales, defensores, lo que sea necesario. No hay Poder Judicial en Argentina, hay un partido judicial", enfatizó la expresidenta.