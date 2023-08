Cristina Fernández de Kirchner da un paso atrás

Desde el cierre de las listas, donde Cristina posicionó a su hijo, Máximo Kirchner, junto a los candidatos más leales en las listas legislativas, se esperaba que la vicepresidenta activara su modo campaña para respaldar a Sergio Massa. Sin embargo, esto no ha sucedido, y su presencia en actos de campaña ha sido escasa y sin la convocatoria masiva que se esperaba.

Calvo menciona la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner no desee repetir la experiencia de haber impuesto a Alberto Fernández como candidato presidencial, en caso de que Massa no obtenga buenos resultados. De ser así, no querría ser responsabilizada por un eventual fracaso electoral y prefiere mantener un bajo perfil en la campaña.

Por otro lado, algunos especulan que podría haber un acuerdo entre Cristina y Sergio Massa para evitar una alta exposición de la vicepresidenta y su hijo Máximo, ya que Massa necesita ampliar su base de votantes más allá del kirchnerismo para tener posibilidades en las elecciones generales de octubre.

El periodista también menciona que existe un interés por parte de Cristina en la designación de nuevos jueces, en especial de Ana María Figueroa, una jueza de casación penal cercana al kirchnerismo. Esta designación podría tener relación con causas judiciales que preocupan a la vicepresidenta, como el caso de OdeSur, donde están involucrados su hijo Máximo y su hija Florencia.