Cristiano Ronaldo podría retirarse luego del Mundial

"Quiero jugar dos o tres años más, máximo. Quiero terminar a los 40, una buena edad. No sé el futuro. A veces uno planea una cosa para su vida y como dije muchas veces, la vida es dinámica y nunca sabes lo que va a pasar", expresó, aunque en otros pasajes también dejó en claro que para él este Mundial es una bisagra pensando en su futuro: "Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo. No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea. Nadie es perfecto. Los episodios de la vida que todos tenemos es parte de ser un ser humano, es parte de mí ser un ser humano y padre también. Siempre voy a cometer errores. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después del Mundial porque mi enfoque es para la Copa del Mundo, para la selección de Portugal".

"Mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, ya veremos. Mi enfoque está en el Mundial. Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", explicó sobre su turbulento presente en Manchester United.