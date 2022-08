Crisis económica: ¿qué imagen tienen los dirigentes?

"Toda la dirigencia tiene imágenes negativas altas, no sólo del oficialismo, sino que también desde la oposición. Esto viene desde mediados desde la pandemia y se ha ido profundizando. Con la designación de Massa y las medidas anunciadas no alcanzan para revertir eso. Sólo es posible darla vuelta con logros en el Ministerio de Economía", apuntó Majluff. Y agregó: "La imagen de Alberto Fernández ha ido aumentando en su valor negativo, alcanzando el 65%. Estas modificaciones no mejoran su posicionamiento. Sólo podrá mejorar con logros concretos, a través de dos o tres variables, como domar la inflación, contener el dólar y promover un crecimiento de la economía. Las expectativas son bajas, con lo cual logrando algo de ello se puede recuperar la imagen".

Sobre la situación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Majluff apuntó: "Su imagen es sólida en sus valores positivos y negativos. Los que la quieren es poco probable que no la quieran, mientras que la gente que no la quiere, haga lo que haga, no dejará de no quererla. Ocupa la escena política hace 16 años y es difícil ver variaciones en sus patrones".

Para finalizar, sobre la oposición, el experto subrayó: "Le habla a su público, pero la gente está harta de las críticas. Es difícil superar a ese público, y eso que está por fuera aún no le alcanza. Para ser competitivos, los que se moderen un poco podrían tomar ventaja y alcanzar potencial rumbo a 2023".