Crisis económica: Maximiliano Montenegro anticipó que están preparando "medidas de urgencia"

Sobre las esperadas medidas, indicó que apuntarán a "ponerle algún freno a la dinámica de crisis y a la expectativa de devaluación sumada a la aceleración inflacionaria".

"La ministra no tiene ni plan económico ni plan B; tampoco ha contado cuáles son sus próximos pasos", sostuvo el economista, mientras que advirtió que desde los recambios en su Gabinete el Presidente, Alberto Fernández, no dijo "ni una palabra". "Claramente, Batakis no responde a Cristina Fernández de Kirchner", agregó.

En relación a la flamante ministra, reveló que fue "un nombre" sugerido por Miguel Pesce y Santiago Cafiero al jefe de Estado.

"No tuvimos solo una corrida del dólar estos último días, sino también una corrida en los precios de la economía", manifestó el especialista. "Hubo una huida del peso y todos aquellos que tenían pesos sobrantes, porque ya habían cobrado el medio aguinaldo, trataron de anticipar compras. Muchos comercios y supermercados tuvieron un mini boom de consumo", graficó.

EL GABINETE DE SILVINA BATAKIS

Consultado por la confirmación del nuevo Gabinete económico, Montenegro enfatizó que "hay tres nombres claves".

"Lo más importante fue la ratificación de Sergio Chodos (como representante ante el FMI); el secretario de Hacienda será el economista Martín Di Bella, quien reemplaza a Raúl Rigo. Él fue titular de ARBA en la gestión Scioli y conoce muy bien las financias públicas; y el secretario de Finanzas será Eduardo Setti, quien conoce muy bien el manejo de los bancos y las aseguradoras, un dato clave para saber cómo maneje la deuda en pesos. Todo lo que no pueda refinancias va a ir a parar a la brecha cambiaria", concluyó.