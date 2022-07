Crisis económica: ¿cómo impacta en la salud mental?

"Esto es una crisis mundial, donde con la pandemia se disparó el miedo. Y el aspecto económico y político no está a un lado. En el último tiempo recibimos noticias desesperanzadoras con respecto a la inflación, que mucha veces la gente no comprende exactamente qué es. Y sólo podemos darnos cuenta cuando vamos al supermercado y no alcanza el dinero", indicó el psicólogo. Y agregó: "La gente empieza con un temor a que no va a tener para comer o le van a faltar elementos básicos. Arrasa con todo como un mecanismo de defensa".

Embed salud mental" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="">