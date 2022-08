Crespo: por "malos tratos" de la gente, cerró una guardia médica

"La Dirección dispone la supresión de los horarios de la Guardia Respiratoria. Todos los pacientes serán atendidos por la Guardia Común, con los riesgos que esto significa", indicaron desde el nosocomio de Crespo, que salió en defensa de enfermeros y médicos que trabjan en esa área.

Asimismo, desde el hospital sostuvieron que "se lamenta la necesidad de esta decisión, pero exceden las normas básicas de convivencia en sociedad, el destrato que sufre el personal del efector", en referencia a acciones de maltrato que se habrían suscitado por parte de pacientes.

En redes sociales, el tema generó gran discusión y se multiplicaron opiniones de diversa índole. Hubo vecinos de Crespo que defendieron la decisión y solidarizaron con los trabajadores de la salud, mientras que otros cuestionaron la medida adoptada por el hospital y también agregaron críticas en la calidad de la atención.

Algunos de los comentarios que se pudieron leer son: "Mi solidaridad con el equipo de salud. Las agresiones no deben permitirse"; "Se quejan de la gente, pero últimamente los profesionales de la salud se parecen más a unos burros que a personas civilizadas"; "La verdad, no me puedo quejar: llevamos mi nieto con mucho dolor y lo atendieron enseguida y muy bien".