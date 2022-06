La mayor parte de los pacientes van a cursar la enfermedad en su casa, guardando reposo, y con tratamiento de los síntomas. No hay un tratamiento específico para el Covid-19 leve. Repasamos las dudas más frecuentes, en forma de guía práctica para pacientes.

¿Cómo se cuentan los días de enfermedad?

La enfermedad empieza el día que usted tiene su primer síntoma (esa es la fecha de inicio de síntomas), y desde ahí se cuentan los días que debe estar en aislamiento.

¿Qué es, y cuánto tiempo tengo que permanecer en aislamiento?

Es una enfermedad muy contagiosa, por lo cual tiene que permanecer en aislamiento 5 días desde la fecha de inicio de síntomas, si tiene vacunación completa, o 10 días, si no tiene esquema de vacunación completo, o no recibió ninguna vacuna Covid-19.

Si está vacunado, el día número 6 desde la fecha de inicio de síntomas puede salir del aislamiento, con un barbijo, manteniendo distancia social y evitando reuniones sociales. Recién el día número 11 desde la fecha de inicio de síntomas, puede dejar estás medidas de prevención, ya que en ese momento no contagia más, si se cumplieron las siguientes condiciones:

– No tuvo fiebre, escalofríos, episodios de sudoración profusa las últimas 24 horas.

– Mejoraron los síntomas.

Es decir, se puede contagiar hasta el día 10 inclusive desde la fecha de inicio de síntomas.

Estar en aislamiento implica:

1. Estar en una habitación solo.

2. Preferentemente, usar un baño distinto al del resto de los convivientes. De no ser posible, limpiar las superficies después de hacer uso.

3. No salir del domicilio.

¿Qué síntomas puedo tener, y como se tratan?

Usted puede tener los siguientes síntomas, que generalmente se describen dentro del Covid-19 leve:

Astenia o cansancio

Es el síntoma más frecuente de Covid-19, tanto en la enfermedad aguda, como en los pacientes que tienen síntomas prolongados (más de 4 semanas). La mayor parte de los que la padecen relatan una «falta de energía» muy importante, que dificulta las tareas de todos los días, y que lo lleva a estar en cama. El tratamiento es el reposo. También ayuda una adecuada hidratación (tomar 2 a 2.5 litros por día, además de cuántas veces sea necesario, si tiene sed).

Fiebre

Se considera fiebre a una temperatura axilar de 37.5 grados o más.

Es uno de los síntomas más frecuentes. Usted puede tomar distintos antitérmicos, siempre y cuando usted no sea alérgico a estos:

– Ibuprofeno (hasta 2 gramos por día).

– Paracetamol (hasta 3 gramos por día).

Además, puede usar para bajar la temperatura corporal duchas tibias, hielo en ambas axilas, ingles, y nuca, y tomas bebidas frías. Puede durar varios días (en promedio, de 5 a 7 días).

No implica gravedad. No tener fiebre por 24 o más horas es un criterio para levantar el aislamiento, una vez cumplidos los 5 días desde la fecha de inicio de síntomas.

Tos

La tos no implica gravedad. Generalmente es seca, «tipo perro», pero también puede ser productiva, con secreciones respiratorias. Puede durar incluso semanas, más allá del alta del aislamiento, como en muchos otros cuadros virales.

Se puede dar para mejorarla:

– Miel (cucharaditas de té, a demanda).

– Colutorios (buches o gárgaras, 4 a 6 veces por día, incluso con agua tibia y bicarbonato de sodio).

– Antitusivos de venta libre.

– Antitusivos de venta bajo receta. A criterio de un médico, si no es alérgico o tiene alguna contraindicación, puede llegar a recibir opiáceos, como el jarabe de codeína o el dextrometorfano, entre otros.

Dolor de garganta (odinofagia)

Es otro de los síntomas más frecuentes. Los colutorios y los analgésicos comunes (paracetamol o ibuprofeno, por ejemplo), son útiles. Puede durar, al igual que la tos, varios días.

Dolor de cabeza (cefalea), dolores musculares y articulares

El Covid-19 causa de dolor de cabeza «de novo», o de empeoramiento de una cefalea previa. Lo mismo con otros dolores, suelen mejorar con analgésicos comunes, reposo y una hidratación adecuada.

Náuseas y vómitos

Pueden estar también presentes. Tratar de mantenerse hidratado, y si no tiene contraindicaciones, y no es alérgico, la metoclopramida puede ayudar.

Diarrea

La diarrea es un aumento del contenido líquido de la materia fecal, que generalmente se acompaña de un aumento en la frecuencia de las deposiciones, es decir, evacúa en intestino más seguido, con deposiciones blandas, pastosas o líquidas. Debe tratar de mantenerse hidratado, tener una dieta astringente (carnes magras, polenta, arroz, pastas no rellenas, quesos duros, té, caldos y gelatinas). Puede además usar antidiarréicos, como la crema de bismuto (una cucharada sopera con cada deposición, pueden ayudar), o la loperamida.

Congestión nasal («nariz tapada») y rinorrea (descarga o salida de líquido por la nariz)

Son síntomas leves, de los más frecuentes en el Covid-19 desde la aparición de la variante Ómicron. Pueden aparecer al principio o en el curso de la enfermedad. Si le genera un disconfort importante, puede usar vapor o descongestivos nasales, entre ellos, los a base de eucaliptus son una buena opción. Puede durar varios días.

Trastornos del olfato (anosmia) y del gusto (disgeusia)

También son síntomas leves, característicos del Covid-19. Pueden, al igual que los síntomas nasales, aparecer al principio, o en el trascurso, o después de la enfermedad. La mayor parte de la gente mejora dentro de las 4 semanas del inicio de síntomas. No hay un tratamiento que pueda aliviar estos síntomas durante la enfermedad aguda.

Mareos y vértigo

Ambos síntomas también pueden estar presentes. Son síntomas originados en el oído medio. Están presentes en otras infecciones respiratorias también. Suelen mejorar con el paso de los días.

Si son leves a moderados (es decir, no interfieren demasiado en las actividades de la vida diaria), puede guardar reposo, o en caso de tomar alguna medicación, del dimenhidrato y la betahistina, 2 antivertiginosos de venta libre, pueden ser una opción, siempre y cuando no sea alérgico a ninguna de las dos.

¿Qué síntomas, si están presentes, requieren que sea evaluado por un médico?

3 son los síntomas que consideramos como síntomas de alarma, que, aunque pueden estar dentro de la enfermedad leve, necesitan ser evaluados por un médico:

1. Sensación de falta de aire o disnea

Este es un síntoma que puede estar presente en la enfermedad moderada a grave por Covid-19. La dificultad para respirar, o disnea, es un síntoma común a muchas enfermedades respiratorias bajas o del pulmón, como la neumonía. El SARS-CoV-2 puede generar en algunos pacientes dicha patología. La disnea ante esfuerzos, como por ejemplo subir una escalera, en contexto de una infección, más si también tiene fiebre, puede estar presente en la enfermedad leve, no obstante, esta es una indicación de consultar a la brevedad con un médico.

2. Dolor torácico o de pecho

Este es el segundo síntoma de alarma. Aunque muchos pacientes con Covid-19 leve presentar distintas formas de dolor torácico, esta es otra indicación de consultar al médico a la brevedad, ya que también puede estar presente en el Covid-19 leve a moderado.

3. Desmayo o síncope

Generalmente, que una persona se desmaye requiere de una evaluación médica, ya que perder la conciencia, o casi perder la conciencia (pre-síncope), puede ser signo de gravedad en algunos individuos.

¿Qué es un saturómetro de pulso, y para que sirve?

Un saturómetro de pulso es un dispositivo que sirve para estimar el contenido de oxígeno en la sangre. No es indispensable para el seguimiento de una persona con Covid-19 leve, que está en su domicilio, pero si lo tiene a mano, puede ser útil.

¿Cómo se usa un saturómetro de pulso?

El dispositivo se coloca en un dedo de la mano.

La uña del dedo en que se coloca no debe tener esmalte, laca, ni otros elementos que interfieran entre el dispositivo y la superficie de la uña (se puede usar quitaesmalte en caso de ser necesario).

La habitación debe tener una luz ambiente tenue, ya que el exceso de luz ambiental puede alterar la medición.

Siempre verificar que el dispositivo tenga baterías, y que estas estén cargadas.

Se debe estar sentado al menor durante 5 minutos, y no tener fiebre al momento de la medición.

Una vez colocado en el dedo, dejar medir al menos 1 minuto.

El saturómetro de pulso generalmente mide la saturación de oxígeno de la sangre periférica (el valor normal es de 95% o más en reposo, respirando aire ambiente, siempre y cuando no tenga una enfermedad respiratoria previa que comprometa su saturación habitual) y la frecuencia cardíaca (en reposo, es normal entre 60 y 100 latidos por minuto). Muchos dispositivos tienen además, una barra o línea ondulada que marca la curva del pulso.

Es fundamental, para que el valor de saturación medido tenga un correlato con la situación médica de quién se mide, que la frecuencia cardíaca este dentro ciertos rangos (60-110 latidos por minuto), y que la presión arterial no esté por debajo de los valores normales (la presión arterial baja o hipotensión arterial puede alterar las mediciones del saturómetro de pulso).

Si la saturación es de 95% o menos en reposo, en una medición, repetir los pasos antes enumerados. Si esta segunda medición arroja un valor similar o inferior, usted debe consultar a un médico a la brevedad.

Ya pasaron 10 días desde la fecha de inicio de síntomas (hoy es el día 11). ¿Puedo volver a hacer actividad? ¿Puedo empezar a hacer actividad física, ya que nunca hice?

Luego de los 10 días de aislamiento y restricciones, si ya está libre de síntomas, o con franca mejoría de estos, puede volver a hacer actividad física, y si nunca la realizó, iniciarse en esta.

Si se siente bien, sin dolor torácico, sin sensación de falta de aire, no tuvo desmayos o síncope, palpitaciones y no estuvo internado, puede volver o empezar a hacer actividad física en forma graduada (https://infomed.com.ar/volviendo-a-la-actividad-fisica-despues-del-covid-19-2da-edicion/)

Ante cualquier duda, siempre puede consultar a su médico.

¿Necesito hacer un control post-covid-19?

Los síntomas del Covid-19 agudo pueden durar hasta un mes, más allá de que haya superados el aislamiento y los días extra de cuidados especiales.

Si pasadas las 4 semanas, usted no tiene síntomas persistentes, no estuvo internado, y en la enfermedad aguda no tuvo síntomas cardíacos de alarma (dolor de pecho, sensación de falta de aire, palpitaciones, desmayo o síncope), probablemente no necesite hacer ningún control.

Si tiene síntomas persistentes, estuvo internado, aparecen síntomas nuevos a las 4 semanas o tiene alguna duda, puede consultar a su médico de cabecera o a un médico clínico o generalista.

El profesional va a determinar si requiere o no hacer algún estudio complementario, todo orientado a su situación clínica.

No recomendamos los chequeos o controles estructurados de rutina, sin una evaluación médica previa (https://infomed.com.ar/controles-post-covid-exclusivo-para-medicos/).

En conclusión

Esta es una breve guía para los pacientes que tienen Covid-19 leve. Está basada en la mejor evidencia disponible. No a reemplaza la consulta médica. No hay a la fecha un consenso o recomendación médica única de una sociedad científica que responda todas estas preguntas.