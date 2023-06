El parque parece un bosque, me dice Francisca. Caminamos entre tipas y niebla, pisamos hojas secas apelmazadas. Vamos esquivando trozos de barro suelto, cacas de perros, raíces sobresaltadas. En los troncos crecen plantas, nacen ramas que se cuelgan como monos, musgos, líquenes verdes y grises . La estatua de Urquiza no logra verse, una bruma nos envuelve, ¿lobo está?

El cuerpo entre la humedad, los huesos filosos. Espinas de peces, pescuezo y ruido de quiebre. El dolor de cabeza también crece como un hongo. Engullo analgésicos, prevengo el estallido de la migrañas. Una conocida sube una foto de un hongo rojo igual al de los pitufos, una especie alucinógena y hermosa. En un relato Zambra cuenta que para mitigar la migraña en racimos prueba una especie de mezcla de hongos y todo lo que le pasa en esa tarde es volverse bebé. Gatear, balbucear, no alcanzar a ser comprendido ni siquiera por él. Hay algo en ese texto que te lleva a reconocerte en ese patetismo.

*

Nunca dejaron de existir los mosquitos, estos puntos negros también me persiguen en la vista. Mosquitos, zumbido, dolor, espantar el dolor y el mosquito, las luces negras del dolor de cabeza.

*

El cuerpo cuando se despeja es como si asumiera la forma del paisaje. A nuestro costado las ovejas balan, dos mariposas revolotean sobre una mata de yuyos. Prefiero hacer los caminos de tierra a pie, bajamos del auto con mi hija de dos años y caminamos. Cuando era chica le daba la mano de la misma forma a mi mamá y peregrinamos, ella le decía así a ir hasta la gruta de la Virgen fuese cerca o lejos, en la iglesia mamá se arrodillaba y movía como si fuese un enano hasta el altar. Nunca supe qué ofrecía en esa insistencia con el sacrificio. Era un gesto íntimo, no se me ocurría romper su susurro de rezos, ruegos o confidencias, era un acto que hacía a la siesta en la hora en que sólo los gorriones se movían por el pasto como ella con sus piernas duras. Siempre tuvo callos en las rodillas, yo le pasaba crema, me daba vergüenza que tuviera marcas de dolor. Un secreto sin nomenclatura, un acto de fe en la compañía, una forma de pasarle al cuerpo el peso de la mente. Un llamado al silencio.

*

Cuando llegamos al templo del padre Lamy, Francisca grita vocales. Busca su eco, yo la silencio, ella me desafía con un “ma” que se repite en el aire y rebota en las paredes. Hay velitas encendidas y olor a incienso. Me arrodillo y dejo de escucharla.

*

Si fuésemos árboles también estaríamos en nuestras cortezas. Una rama joven sube desde el tronco viejo. Es otoño, florecen nuevas voces en palabras dichas hace tiempo.

Para seguir a Belén Zavallo en redes sociales:

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo