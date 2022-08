Convocarán a empresarios y sindicalistas para alinear precios y salarios por 60 días

"Ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea: en el transcurso de esta semana vamos a convocar a empresarios y sindicalistas, sentarnos en una mesa y trazar una hoja de ruta que alinee precios y salarios para los próximos 60 días", dijo el Jefe de Estado al inaugurar junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un mercado concentrador de alimentos que ofrecerá productos a precios populares en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Según pudo saber Ámbito, se iniciaron los contactos con ambos sectores y se estima que la fecha del encuentro podría ser este jueves.

El mandatario dijo que quiere "que los salarios les ganen a la inflación", y consideró que "hay que evitar la intermediación en la cadena de valor" de los precios.

En la misma línea, afirmó hoy que la Argentina "pudo volver a crecer en una situación” mundial muy difícil”, y pidió “adecuar los precios a los ingresos de la gente”.

En otro tramo de su discurso Alberto Fernández consideró que "son múltiples las causas de la distorsión de precios".

"Estamos absolutamente dispuestos a poner orden en este punto, no es posible que un mismo producto tenga distinto valor en un negocio y otro a dos cuadras. Eso demuestra que en realidad no hay una lógica en el manejo de los precios en el presente. Se llama especulación, no tiene otra explicación", argumentó al respecto.

Si bien estaba prevista la presencia del ministro de Economía Sergio Massa en el acto de Lomas de Zamora, finalmente el funcionario se bajó del anuncio, debido a que mantiene reuniones con integrantes del equipo económico y funcionarios de otros ministerios, para fijar un tope a los gastos de cada una de las reparticiones y programar la gestión hasta fin de año.

Massa mantiene reuniones en su despacho con el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, así como con distintos representantes de otros ministerios para ordenar las cuentas públicas en el corto plazo.

"Hemos convocado a los y las responsables de administración de ministerios para darles la programación hasta fin de año, para que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto", había anunciado Massa días atrás en Twitter.