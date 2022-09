Continúa desaparecido el joven de La Paz: su familia cree que pudo haber sido asaltado

"Hasta ahora no sabemos nada", dijo Silvia, quien se ha movilizado pero no obtuvo respuestas.

La camioneta y las motos fueron halladas cerca de un hipermercado en la ruta que une Paraná y Santa Fe. "La última información es que no saben nada, en ningún lado. Yo he ido a la Policía, nadie sabe nada, no me dan una noticia. Lo único que sé es que encontraron la camioneta", dijo.

"Walter era una persona reservada, estaba trabajando todo el tiempo", dijo su hermana, quien precisó que el miércoles pasado viajó con las motos y dinero en negro, que no quería blanquear la empresa para la cual trabajaba. "No sabemos qué pudo haber pasado, lo único que sé es que mi hijo está desaparecido. Lo único que yo pido es que aparezca", agregó su madre.

"Se lo está imputando y ni siquiera pudo hablar, porque está desaparecido. En el camino pudo haber sido obligado a llevar plata, amenazado. En varias ocasiones lo habían intentado cerrar, y en ocasiones zafó, pero no sé en esta", dijo su hermana, quien más adelante pidió que se investigue a la empresa para la cual trabajaba.

El caso

El joven trasladaba seis motos de La Paz a Santa Fe, para concretar una transacción comercial, y abandonó la camioneta y un tráiler con las motocicletas. Fue la semana pasada, arriba en el playón del hipermercado ubicado a la vera de la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 3,5.

Quiróz desapareció con 15 millones de pesos destinados al pago de los vehículos y nada se sabe de él.