Constantino a juicio: la palabra de dos denunciantes

"Es un alivio. Nos decían que no íbamos a llegar, que no teníamos las pruebas. Siempre, lamentablemente, hubo comentarios, incluso de madres que nunca tomaron conocimiento de lo delicada que es esta situación, que no creen. Tuvimos que aguantarlo y callar para no generar más problemas. Lo mismo en las redes sociales", explicó Verónica.

Luján, por su lado, expresó: "En lo personal, hago un recorrido para atrás y estar hoy con esta noticia de que por fin se elevó a juicio, me causa muchas sensaciones. Seguiremos a paso firme en esta lucha, que ha sido terrible. He tenido que sufrir golpes muchos golpes bajos". Y agregó: "Yo me fui de Gilbert, los cambios han repercutido, especialmente en mi hijo. La lucha con la Justicia se ve, pero no se ve cómo han padecido esto nuestros familiares. Es un combo".