Consejos para ahorrar energía en invierno y gastar menos

frío abrigo parana helada El invierno ya se siente en el pais, aunque faltan dos semanas para su inicio en el calendario.

Los costos no sólo se atan al valor de producto o artefacto que utilizamos para calefaccionar nuestros espacios, sino también al consumo energético que implica cada uno de ellos. Los paneles eléctricos para calefacción “son la vía más adecuada si queremos levantar la temperatura del ambiente sin que el impacto sea fuerte en la factura de electricidad”.

La segunda opción menos costosa es el radiador eléctrico estándar. Por encima de estos valores está el aire acondicionado, siempre y cuando el equipo se coloque en los 20° del modo calor. Por cada grado que nos excedemos de los 20, caemos en un 8% extra de gasto energético.

Y, en cuarto lugar, la alternativa más cara al momento de calefaccionarse está el caloventor, que, a pesar de su menor tamaño en comparación con los artefactos antes mencionados, es el que implica un mayor consumo eléctrico.

Sin embargo, los artefactos eléctricos no son el único factor en el que hay que detenerse a la hora de pensar si estamos logrando una eficiencia energética en nuestro espacio. Para ser más eficientes también necesitamos necesario aislar correctamente los ambientes de modo que el calor no se pierda, conscientes también de que las filtraciones de frío, por ejemplo, no repercuten del mismo modo en un hogar que cuenta con el ingreso de sol en algún momento del día que otro que no cuenta con ningún horario de sol en su espacio durante toda una época del año. En definitiva, ser eficientes es también hacer un buen uso de la entrada de sol a nuestro lugar, si contamos con esa posibilidad.

¿Cómo podemos hacer un buen uso de la energía en casa durante el invierno?