Condenaron a 2 años y medio de prisión a Hernán Blázquez

El juicio comenzó el 11 de mayo. Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal el fiscal coordinador Gamal Taleb, el fiscal Iván Yedro y la fiscal Maite Burruchaga. Blázquez es defendido por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo.

En los alegatos de apertura el Ministerio Público Fiscal aseguró que se probarían los hechos atribuidos y que por ello solicitará una pena de prisión de cumplimiento efectivo. Por su parte la defensa técnica rechazó las imputaciones y pidió la absolución de su representado.

En las audiencias que se desarrollaron en Gualeguay se ventiló la acusación por el delito de desobediencia a una orden judicial y también la imputación del delito de coacción hacia el fiscal Federico Uriburu. Además se juzgó el delito de extorsión a la senadora provincial Flavia Maidana (Frente Creer).

"Pichi" Blázquez es conocido por su actividad política, que despliega a través de su agrupación Alberdi PRO. En las elecciones de 2017, presentó una lista para competir en la interna y en 2019 fue precandidato a senador nacional en la interna de Juntos por el Cambio. Nunca consiguió resultados en las urnas. Ahora, ha empapelado la ciudad de Paraná con afiches que llevan la leyenda “Pichi Blázquez 2023”.

Una de las causas es la que le inició por el delito de extorsión la senadora provincial Flavia Maidana (Frente Creer) y que fue remitida a juicio oral el 3 de diciembre de 2021 por el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta. Las acciones extorsivas, según la imputación fiscal, se realizaron desde la plataforma del sitio web que administra Blázquez, www.entrerios24.com.

Como informó Entre Ríos Ahora en julio de 2021, la senadora Maidana denunció por extorsión en un contexto de violencia de género -simbólica y mediática- al dirigente del PRO Alberdi, un sector interno del macrismo que surgió en 2016 reclamando la normalización del partido amarillo a nivel provincial. La causa fue abierta el 19 de julio de 2021, a cargo de la fiscal Maite Burruchaga, de la Fiscalía de Nogoyá, quien investiga si el dirigente le exigió una suma de $15 mil a un asesor de Maidana, bajo amenaza de realizar publicaciones en el sitio web que administra, Entre Ríos 24.

La imputación fiscal dice: “En fecha 20 de abril de 2021, en horas de la mañana, Hernán Javier Blázquez, extorsionó a Flavia Gisela Maidana, empleando amenazas de imputaciones contra el honor de la misma, para lo cual envió mensajes de voz mediante la aplicación WhatsApp desde el número (…) a Mirko Reynoso, secretario de la senadora provincial por el Departamento Nogoyá, exigiendo ilegítimamente la continuidad de la pauta publicitaria, para difundir acciones, medidas o informaciones de interés público que surjan de la gestión, por un monto de $15.000, bajo la amenaza de realizar en el sitio de información https://entrerios24.com, del cual Blázquez es director, publicaciones que podrían ser calificadas como injuriantes y calumniosas, situación, que ante la negativa de la senadora de ceder ante el chantaje, concretó en fecha 12 de julio de 2021 cuando publicó la nota periodística ‘¡Como crece la senadora Flavia Maidana!’, donde la relaciona con redes de narcotráfico y manejos espurios al momento de designar funcionarios en áreas provinciales, ejerciendo además, violencia simbólica y mediática contra Maidana al referirse a ella como ‘Barbie de los pobres’”.

La situación del dirigente del PRO se agravó por cuanto desobedeció distintas resoluciones judiciales que lo obligaron a retirar las publicaciones. Así, el 21 de julio del año último, Blazquez “desobedeció la manda judicial ordenada en el marco del legajo N° ´851/21 Blázquez Hernán Javier s/Extorsión, por la Jueza de Garantías de feria, Dra. Maria Gabriela Tepsich, mediante la cual se ordenó ´…1) Prohibir al ciudadano Hernán Javier Blázquez (…)la realización de actos molestos, perturbadores y/o intimidatorios por vía directa o indirecta, verbal, escrita o por cualquier medio, por sí o mediante terceras personas, respecto de Flavia Gisela Maidana. 2) Ordenar a Hernán Javier Blázquez (…) el retiro de forma inmediata de la publicación realizada en el medio digital en fecha 12 de julio de 2021 en www.entrerios24.com, referida a la senadora Flavia Maidana (…) y la prohibición de publicar por cualquier medio toda información que se vinculen a la persona de Flavia Gisela Maidana y que contenga referencias que puedan ser calificadas como injuriantes, calumniosas, o que contengan patrones estereotipados de género que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de Maidana…´, la cual le fuera notificada en fecha 21/07/2021 10:58 horas mediante correo electrónico a la casilla de correo electrónico: blazquezpichi@gmail.com, acusando recibo a las 11:15 horas por el mismo medio”.

Más todavía: el 23 de julio de 2021, desobedeció la orden judicial dictada en el marco del legajo N° “851/21 Blazquez Hernán Javier s/Extorsión por la Jueza de Garantías de feria, Dra. Maria Gabriela Tepsich, mediante la cual se ordenó ´…1) Prohibir al ciudadano Hernán Javier Blázquez (…) la realización de actos molestos, perturbadores y/o intimidatorios por vía directa o indirecta, verbal, escrita o por cualquier medio, por sí o mediante terceras personas, respecto de Flavia Gisela Maidana. 2) Ordenar Hernán Javier Blázquez (…) el retiro de forma inmediata de la publicación realizada en el medio digital en fecha 12 de julio de 2021 en www.entrerios24.com, referida a la senadora Flavia Maidana, titulada ¡Cómo crece la senadora Flavia Maidana! y la prohibición de publicar por cualquier medio toda información que se vinculen a la persona de Flavia Gisela Maidana y que contenga referencias que puedan ser calificadas como injuriantes, calumniosas, o que contengan patrones estereotipados de género que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de Maidana…´, la cual le fuera notificada en fecha 21/07/2021 10:58 horas mediante correo electrónico a la casilla de correo electrónico: blazquezpichi@gmail.com, acusando recibo a las 11:15 horas por el mismo medio, al realizar en el programa radial que Blazquez conduce de 7 a 9 a.m., en radio Extrema 93.7 de la ciudad de Paraná, comentarios sobre la persona de Flavia Maidana, acusándola de ser encubridora en delitos contra la integridad sexual de menores, de delitos contra la propiedad, nombrando a Maidana en reiteradas oportunidades, y descalificando su persona con comentarios humillantes y calumniosos”.

Mientras, el 24 de julio Blázquez “desobedeció la manda judicial ordenada en el marco del N° 851/21 Blázquez Hernán Javier s/Extorsión, por la Jueza de Garantías de feria, Dra. María Gabriela Tepsich, mediante la cual se ordenó «…1) Prohibir al ciudadano Hernán Javier Blázquez (…)la realización de actos molestos, perturbadores y/o intimidatorios por vía directa o indirecta, verbal, escrita o por cualquier medio, por sí o mediante terceras personas, respecto de Flavia Gisela Maidana. 2) Ordenar a Hernán Javier Blázquez (…)el retiro de forma inmediata de la publicación realizada en el medio digital en fecha 12 de julio de 2021 en www.entrerios24.com, referida a la senadora Flavia Maidana, titulada ¡Cómo crece la senadora Flavia Maidana!, y la prohibición de publicar por cualquier medio toda información que se vinculen a la persona de Flavia Gisela Maidana y que contenga referencias que puedan ser calificadas como injuriantes, calumniosas, o que contengan patrones estereotipados de género que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de Maidana…», la cual le fuera notificada en fecha 21/07/2021 10:58 horas mediante correo electrónico a la casilla de correo electrónico: blazquezpichi@gmail.com, acusando recibo a las 11:15 horas por el mismo medio; al publicar en el sitio de información «https://entrerios24.com», del cual Blazquez es director, una nota titulada Senadora Flavia Maidana: hablemo9s de contratos truchos, a la cual se puede acceder mediante el link https://entrerios24.com/senadora-flavia-maidana-hablemos-de-contratos-tr..., la cual contiene referencias injuriantes y calumniosas en contra de Flavia Gisela Maidana”.

Pero el dirigente también está complicado en una causa por intimidación. El 13 de marzo de 2020 la Unidad Fiscal de Nogoyá abrió una causa tras la denuncia de dos mujeres que se sintieron intimidadas por una publicación realizada por el dirigente en su blog Entre Ríos 24, plataforma desde donde realiza ataques a políticos, judiciales y periodistas.

La causa abierta a Blazquez es una derivación de otra: la que investigó el desvío de ayuda social en la ciudad y que tuvo entre las denunciadas a la Jefa de Área de Limpieza de la Municipalidad de Nogoyá, que se suicidó el 12 de marzo de 2020 y concluyó el 22 de marzo de 2022 con la condena a tres funcionarios de la administración del intendente Rafael Cavagna (Juntos por el Cambio) por el delito de peculado culposo. Deben pagar una multa que cubra el perjuicio económico al municipio por poco más de $1 millón y dejan de ejercer cargos públicos durante un año y medio. Los funcionarios que aceptaron la pena son el secretario de Gobierno, Marcelo Barreto; la subsecretaria de Desarrollo Social, Carina Gómez; y el tesorero municipal, Gustavo Gabriel Ag. Con esa sentencia, los tres dejaron sus cargos en el Municipio.

La causa se inició por la denuncia de una trabajadora que acusó a una funcionaria del área Limpieza, Roxana Portillo, que afirmó que ésta se quedaba con el sueldo de los empleados y que realizaba un uso indebido de ayuda social. Portillo terminaría quitándose la vida, aunque la investigación avanzó. Pero tras el fatal desenlace de la denunciada, Blazquez publicó en su blog el nombre, el barrio y la foto de la denunciante y dio el nombre de una amiga de ésta, y las tildó de ser punteras del exdiputado provincial Daniel Koch, hoy responsable de la delegación Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y de haber «armado» la causa.

La investigación penal estuvo a cargo de los fiscales Eduardo Horacio Guaita e Iván Ezequiel Yedro, de la Unidad Fiscal de Victoria, por cuanto en medio quedó involucrado con las publicaciones de Blazquez el fiscal que tenía a su cargo primeramente la investigación, Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá.

En el marco de la denuncia que efectuaron María Gabriela Paredes y Carina Natalia Albornoz al ver sus nombres y datos personales divulgados en un sitio de noticias, los fiscales en el primer hecho que Blázquez –que es defendido por el abogado Carlos Reggiardo- en su carácter de director del medio digital EntreRíos24noticias “publicó el 12 de marzo de 2020 la nota titulada ´Nogoyá: reconocido estudio jurídico denunciará al Fiscal Federico Uriburu por Instigación al Suicidio en el Consejo de la Magistratura´, de autoría del imputado; y, asimismo el día 13 de marzo publicó la nota titulada ´Nogoyá: Una ciudad herida, consternada y dolida por la muerte de Roxana Pelusa Portillo / Repercusiones´ – ambas de autoría del imputado -; en tales notas, Hernán Javier Blázquez difundió información vinculada a extremos de la investigación iniciada con motivo de la denuncia radicada en fecha 04/03/20 en sede de la Unidad Fiscal Nogoyá por la ciudadana Natalia Carina Albornoz, como asimismo divulgó el nombre y apellido, domicilio de las ciudadanas Natalia Carina Albornoz y María Gabriela Paredes como así también fotografías de la primera, con la finalidad de que ambas sufran represalias por la denuncia efectuada por Albornoz en fecha 04/03/20, instigando así a la violencia colectiva contra las mencionadas Natalia Carina Albornoz y María Gabriela Paredes y el Fiscal interviniente, Dr. Federico Uriburu, mediante injurias y discursos del odio propagados públicamente, tales como sostener que el suicidio de la funcionaria Rosana ‘Pelusa’ Portillo fue instigado y provocado por una conspiración entre políticos, jueces y fiscales, junto con la participación de las denunciantes Natalia Carina Albornoz y María Gabriela Paredes, quienes habrían sido alentadas por aquéllos a denunciar falsamente la comisión de hechos delictivos por la fallecida Portillo. Como consecuencia de la instigación a la violencia en su contra, Natalia Carina Albornoz vivenció episodios violentos e insultos realizados por seguidores y allegados a Portillo”.

El otro hecho tiene que ver con una denuncia a una orden judicial. Así, “no obstante haber sido notificado fehacientemente en fecha 18/03/20 por la Sra. Secretaria del Juzgado de Familia, Niños y Adolescentes y Penal de Menores de la ciudad de Nogoyá – Dra. María Valeria Capurro – en forma telefónica y a través del correo electrónico blazquezpichi@gmail.com del contenido de la resolución de fecha 18/03/20 emitida por la Sra. Juez de Familia, Niños y Adolescentes y Penal de Menores de la ciudad de Nogoyá – Dra. María Andrea Cantaberta – en el marco del legajo fiscal N° 317/20 caratulado ´Paredes María Gabriela s/Denuncia”(…) mediante la cual resolvió – entre otras medidas – ordenar precautoriamente a los medios masivos de comunicación locales, provinciales y nacionales que en ocasión de informar se abstengan de publicar y/o difundir, procediendo a retirar de los mismos toda información referida o que contenga datos e imágenes, domicilios personales y laborales, y cualquier otro dato de su familia relativas” a las denunciantes, Blázquez “desobedeció dicha manda judicial al omitir retirar del sitio web ´EntreRíos24noticias´ la publicación”.

Un tercer hecho le imputa al dirigente del PRO que “con el propósito de amedrentar al Agente Fiscal Suplente de la ciudad de Nogoyá Dr. Federico Uriburu en el ejercicio de sus funciones vinculado a la investigación desarrollada en el marco del legajo fiscal” sobre las denuncias de Natalia Carina Albornoz, el 9 de marzo de 2020 “envió un mensaje de audio a través de la aplicación whatsapp al Sr. Maximiliano Medrano – que éste a su vez reenvió al mencionado funcionario judicial -; mediante el cual le expresó que en caso de que ´en las próximas horas´ no se llevaran a cabo determinadas medidas de investigación vinculadas a la supuesta entrega irregular de fondos públicos que el Municipio de la ciudad de Nogoyá estaría efectuando a través del Banco Nación a una empresa de fumigaciones, como asimismo en caso de que no se solicitara determinados ´papeles´ a una persona de apellido Vilchez que trabajaría en la Municipalidad de Nogoyá; se ´instalaría´ (sic) durante diez días en la ciudad de Nogoyá y publicaría una nota periodística con la finalidad de que la sociedad de la ciudad de Nogoyá ´persiguiera´ a los Fiscales, aclarándole que dicho mensaje no se trataba de una amenaza, ya que él no amenazaba”.