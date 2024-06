Condenan a un joven de Villaguay por violar a su pareja.

El imputado RAR de 34 años, oriundo de Corrientes, pero radicado en Villaguay, fue representado por el doctor Ernesto Figún, sobre causa que llevara adelante el fiscal de esa ciudad, doctor Mauro Quirolo.

RAR estaba acusado de violar a su propia pareja quien se negaba a mantener relaciones sexuales y de haberle provocado quemaduras al arrojarle agua con un termo en una de sus piernas.

Tras el juicio la Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que el defensor particular, solicitó sobreseimiento total y definitivo, en base a que (según su criterio) no estaban probados los hechos denunciados y además los exámenes médicos e informes no daban violación.

Este martes, el vocal de Cámara, juez del debate, dio lectura a la sentencia, condenando a RAR a la pena de 12 años y 6 meses de prisión efectiva, por «Abuso sexual Agravado ccte con lesiones en concurso de violencia de género».

Tras la lectura, el defensor particular, señaló estar totalmente en desacuerdo con lo resuelto, razón por la cual, una vez conocidos los fundamentos, se presentará en Casación de Concordia para tratar de revertir el fallo, publicó La Pirámide.