Concordia, sin recolección de basura por conflicto gremial

Entre los reclamos de los trabajadores, figura la solicitud de pases a planta permanente para algunos empleados, protestan para que haya una suba en el monto de convenio de recolectores y que les reconozcan el trabajo insalubre, además de reparar camiones rotos.

“Puntualmente reclamamos que hace 30 días que tenía que estar nuestra ropa y no está, y por cómo lo vemos, pasará un mes más y no estará. Además, debían entrar 11 chicos que son hijos de compañeros y no entraron, también hay 31 personas para pasar a planta permanente porque ya pasaron los 4 años y eso no sucede, así que pedimos por los contratos”, expresó Martín Amaro, uno de los delegados.

Asimismo, Amaro sostuvo que "también tenemos que arreglar el convenio porque no se actualiza y tenemos que pelear por eso, ya que quedamos lejos porque otros sectores están arriba de 14 mil pesos y nosotros estamos en 4 mil. Es un convenio de recolección que quedó viejo. Está vigente desde 2019 y nunca se actualizó, así que cobramos 4 mil pesos”.

Concordia, sin recolección de residuos

Respuesta del municipio de Concordia

Desde la Municipalidad, analizaron la situación que atraviesan los empleados de recolección y garantizaron el mejoramiento de las condiciones laborales "sin afectar los recursos públicos".

A continuación, el comunicado que emitieron desde la gestión de Francolini sobre el paro de los recolectores:

"Ante la situación de reclamo gremial planteada por un grupo de trabajadores, desde el Ejecutivo Municipal se comunica que con anterioridad se ha dado respuesta a diferentes puntos planteados, avanzando en distintas soluciones garantizando la correcta administración de los recursos públicos que son de todos los ciudadanos.

En el mes de Julio se abonó un 12% de aumento, tal cual lo convenido oportunamente con los gremios. En un principio el aumento iba a ser del 6% pero ante el contexto económico se decidió duplicar el aumento previsto. Lo que sumado a los aumentos otorgados previamente este mismo año, representa un total anual que será del 60% acumulado en los incrementos salariales.

De esta forma, la Municipalidad de Concordia es uno de los Municipios del país que mayor aumento han otorgado. Durante los últimos dos años, los incrementos acordados con los gremios siempre han estado por encima de la inflación, garantizándose además el equilibrio de las finanzas municipales.

Ante la necesidad de incorporar personal a determinadas áreas esenciales, se avanza en la posibilidad de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de incorporar personal calificado que permita reforzar los servicios que el Municipio brinda.

Estas medidas se toman teniendo como premisa continuar mejorando la situación de los trabajadores sin comprometer los recursos públicos de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Teniendo en cuenta los beneficios otorgados oportunamente, los cuales fueron acordados con las entidades gremiales, y existiendo siempre la buena voluntad de diálogo, el Ejecutivo Municipal considera extremas e inoportunas determinadas medidas tomadas por sólo una de las entidades gremiales, que afectan al conjunto de la población, en un contexto muy difícil en el que debe primar el diálogo y el consenso, para poder avanzar en mejoras para nuestros vecinos y los trabajadores municipales, sin comprometer y provocar perjuicios irreparables a las arcas municipales.

Ante la situación presentada este lunes, el Municipio actuando con responsabilidad se presentó ante el Ministerio de Trabajo solicitando la conciliación obligatoria para que se retomen los servicios con normalidad mientras se avanza en los planteos presentados por el gremio que convocó a la medida de fuerza".