Concejal de pueblo entrerriano denunció: "Temo por mi vida"

“Realmente se ha alterado por completo la paz social, y lo que antes parecían solo indirectas o amenazas, hoy tristemente es realidad. Nada justifica estos actos. Temo por mi vida y la de mi familia. Ya no sé qué sigue... en mi pueblo, el que me vio nacer, el que fue siempre tranquilo. Espero esto se aclare pronto porque vivir con miedo no es vivir”, expresó la edil.

En la denuncia ante la Policía, Guiot detalló que a su auto le pincharon uno de sus neumáticos, dañaron las micas y, con rayones en la pintura, escribieron en una de las puertas la palabra “puta”.

La dirigente opositora a la actual gestión municipal reveló que tres meses atrás su vehículo también había dañado pero que en aquella ocasión no denunció lo sucedido, según publicó El Entre Ríos.