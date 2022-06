Compras por el Día del Padre: cómo hacer un reclamo

"Las compras por el Día del Padre, como suele suceder, las pensamos por mucho tiempo y las ejecutamos en los últimos días. Por eso, a veces, no pedimos el ticket. Esa factura o certificados de garantía son importantes a la hora de los reclamos", indicó Luciano. Y agregó: "En las compras online es importante que la gente sepa que hay un período de 10 días para arrepentirse, por no haber visto el producto. No debe invocar una causa, es un derecho de los usuarios y consumidores".

El funcionario consultó además si es preciso tener un abogado o pagar para hacer un reclamo: "En Paraná está la Dirección Provincial, ubicada en Córdoba 231; o en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Además, hay una plataformas digital, que es la Ventanilla Única Federal, donde se hace un reclamo y después se informa a la dirección provincial".