Comerciante asaltado en San Benito: la bala quedó en su cuerpo

Omar es el comerciante asaltado, quien recibió un disparo. Según informó a Canal Nueve Litoral, los médicos decidieron dejarle la bala en su pierna. "Me recomiendan no sacarla porque se va a encapsular y no es conveniente retirarla porque se transforma en esquirlas", sostuvo, y lamentó que "son los riesgos a los que uno se expone".

Según relató, el disparo ocurrió luego de que escuchara el pedido de auxilio de su hija Gabriela y forcejeara en la calle con uno de los delincuentes. "Me trenzo con uno de los delincuentes, saca un arma, me pega en el rostro, alcanzo a manotearlo de la capucha de la cartera, se la arrebato y ahí me pega el disparo en el muslo de la pierna", contó.

"¡Esto es un asalto! Quedate callada porque te mano"

Gabriela sacó coraje y se enfrentó con los delincuentes en San Benito. "Quedate callada porque te mato", le dijo uno de ellos, que la enfrentó cara a cara. Incluso, destacó que alcanzó a correrlos y pegarles. "Saco el plato de la balanza atrás de él y le empiezo a pegar en la vereda. Le pegué bastante", dijo a Canal Nueve Litoral.

Consultada por cómo empezó todo, detalló que dos sujetos ingresaron al local con el casco puesto. "Uno de ellos se paró de frente y me pidieron 50 pesos de chizito. Cuando le fui a vender el monto pedido, el que se sacó el casco me dijo que era un asalto. Se saltó el mostrador y pasó del otro lado, sin arma", indicó.

"Una vez que saltó, lo miro y me hice para atrás. Sacó el revólver, se acercó y me dijo: 'Quedate callada porque te mato'. Me metí en en pasillo, le pego el grito a mami de que llamaran a la Policía de que me estaban asaltando. Se subió al mostrador y se llevó la parte de abajo de la balanza. No había nadie. Entra el otro y saca la cortadora de fiambre", expresó la comerciante.

