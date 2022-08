nota belen zavallo collar de fideos.jpg

Todas las clases nos pedía que lleváramos materiales: jabón para tallar con forma de elefante o de pato, los más chantas de corazón, cúter, hilos de colores, cinta riboné, papel manteca, agujas de crochet, acuarelas y mil porquerías más que buscábamos en las tardes con Lucía por nuestras casas. Revolvíamos cajones, salíamos a buscar láminas y afiches, papeles glasé metálicos y opacos, purpurina dura como arena, algodón para hacer nubes en hojas canson, yerba de pasto, polenta dentro del sol, fideos para hacer collares. Leo a Roberta Iannamico:

Me hago un collar de fideos

un collar largo

que haga ruido

bajan los fideos

como gotas

por la lana

manguitos de fraile

también me hago una pulsera con los fideos

y todos se enteran

cuando muevo las manos

si tuviera uñas largas

me las pintaría de rojo

y golpearía las mesas

las tazas

las cosas de vidrio

como una lluvia suave

un pétalo de malvón

sobre cada uña

y uno de margarita

pegado con saliva

en la mejilla

es una lágrima blanca

una tristeza de amor.

Me encantaba hacer artesanías, es una de las habilidades que siento que perdí, ahora cultiva esa paciencia mi hija mayor que estudia arquitectura y hace todo el tiempo maquetas y dibujos. Cosas que me parecen inútiles, pérdidas de tiempo, si hay computadoras y sistemas digitales para qué estás cortando cartón duro y cargando tanto peso, lo digo o lo pienso mientras nos cruzamos, desde que es grande nos cruzamos en algunos almuerzos y en su regreso, hablamos por las redes más que en la casa. Estamos las dos ocupadas. Mi mamá hace lo mismo conmigo y yo con ella, cuando lo pienso me apeno y a su vez me sobresalta un orgullo: pude criarla bien. En cambio la chiquita me trepa desde el pelo mientras estoy de espaldas escribiendo, me salta encima como una pulga, abre la alacena y me pide lo que ve: quiero arroz, fideo, leche, chocolate, pochoclo, óreo, mandarina. El deseo intermitente y ansioso. Me la llevo a mirar la coneja en el patio que la envuelve en saltos. Hasta que se olvida de todo lo que quería y volvemos. Mi mamá solía disolver las peleas que teníamos con mi hija cuando era chica y ella se atrasaba en las tareas de la escuela, yo había sido muy aplicada en mi infancia, y Pipi muy distraída, como era una madre demasiado joven no tenía el entrenamiento de la paciencia que da el paso por los años, pisarlos y agujerear los zapatos estudiando o buscando trabajo, gastar las suelas tratando con gente grande con problemas de humo, yo todavía no había pasado por eso y para poder hacerme grande necesitaba que ella aceitara sus tiempos pero no, Pipi recortaba un pétalo en media hora entonces los agarraba yo y terminaba haciendo la mayor parte de las tareas. Creo que ahí empezó mi disgusto con esas boludeces que no sirven para nada. Mi mamá, decía, (también pierdo el hilo de lo que escribo), nos sacaba de las discusiones “mirá, una nube con forma de gato”. Seguramente nos parecía tan absurda que por eso nos reíamos. Hasta ahora usamos su dicho.

Mamá estaba en el medio de nosotras como esos palos que se llaman tutor y se pegan al tallo de la planta, yo era una adolescente con una hija y muchos desafíos. Lo gracioso es que a mí mi madre siempre me había parecido demasiado grande, mis amigas tenían mamás que habían sido sus alumnas, nací quinta y esa diferencia con mis hermanos mayores también tenía distancia que hoy se repite entre mis hijas y yo.

A pesar de que a mi maestra de artes plásticas le había puesto un sobrenombre maldito, la infancia no se libra de lo hiriente que podemos ser, yo la quería y ella a mí, le gustaba mi letra y mi prolijidad, me trataba bien y yo le llevaba regalos el 11 de septiembre. En el living de mamá hay un portarretratos circular que ella me hizo hacer, tiene todo el borde hecho de extremos de piña, está barnizado y adentro hay una foto mía. Otro poema de Roberta dice:

Todas nos empezamos a parecer a nuestras mamás

cuando pasa el tiempo

nos ponemos grandotas

percheronas

la mirada

más hermosa

como de alguien que puede

defenderse de todo

como de alguien que está

enamorada de sí misma

en los momentos

de soledad

La seño María Elena era una mujer que parecía que se había defendido de todo y aún así, en cosas que encontraba comunes nos hacía ver otros paisajes. Mi mamá también.