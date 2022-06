Colectivos: Provincia asegura que los subsidios se pagaron

Fue al ser consultado por el paro que se llevará adelante desde las 00 del martes, como consecuencia de que los choferes consideran que no se les ha pagado correctamente su salario. Buses Paraná, por su lado, asegura que no tiene los recursos porque Nación y Provincia no han girado los subsidios.

"Provincia hizo el aporte de recursos en fecha y término. En ningún municipio hay problemas y en las empresas de media y larga distancia tampoco. El paro sólo se da en Paraná y Área Metropolitana, lamentablemente", apuntó Landra. Y agregó: "Entre Ríos está entre las primeras provincias en rendir y liquidar los aportes. Se cambió el sistema en 2020 y se liquida directamente a las empresas para que no haya demoras. Mayo se pagó el 31".