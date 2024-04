Colectivos en Paraná: "Que paguen o den un paso al costado".

Y afirmó: "La gente está cansada y los coches están en pésimas condiciones, no podemos salir a trabajar así: se quedan sin frenos, se les sale una rueda... Queremos una rápida solución, que paguen o hagan un paso al costado. No tenemos respuesta de Provincia, que les gira la plata a la empresa y se la llevan a Corrientes, le pagan a Santa Fe y acá no nos pagan".

