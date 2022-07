Colectivos en Paraná: hay incertidumbre por falta de pagos

"No tenemos los fondos", dijo a Canal Nueve Litoral Marcelo Lischet, empresario que integra la agrupación Buses Paraná. Consultado por la posibilidad de que la Unión Tranviarios Automotor -UTA- Entre Ríos decida ir al paro, se distanció: "Es un problema del sindicato, no nuestro".

Reclamo de las empresas

Lischet dijo que la tarifa es "uno de los componentes" del sistema de transporte actualmente, pero no resuelve el problema de fondo. "Hoy es una situación extremadamente difícil y hay que ser muy cuidadosos en todos. No tenemos costos de nada", lamentó.

En ese sentido, si no aumentan subsidios y tarifas, dijo que "no hay una alternativa". "La gente no está en condiciones de pagar lo que cuesta el servicio, por lo cual el Estado es el responsable de ver qué solución le da a la gente, no nosotros", afirmó.

En esa línea, sugirió: "Lo que hay que buscar es una salida, como lo han hecho otras provincias, tratando de paliar la situación momentánea y esperando que nuestro país se acomode".

¿Puede haber aumento de tarifas?

Este miércoles se reunieron todas las partes en la Municipalidad de Paraná, en al marco el SITU. Sin embargo, según supo AHORA por ahora no se avanzó en ningún acuerdo respecto del pedido de aumento de tarifas.

Las empresas expusieron sus números y plantearon la problemática, en la que advirtieron que los subsidios no alcanzan para garantizar el funcionamiento total del servicio. A partir de ahora, deberán analizar los especialistas en costos si se aplica un aumento y de cuánto.

Habrá una nueva reunión en los próximos días para conocer la propuesta por el posible aumento del boleto para usuarios de colectivos.