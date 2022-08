Colectivos: la opinión de los usuarios luego del aumento

LEER MÁS: Colectivos: cómo quedó el nuevo cuadro tarifario en Paraná

"No me parece bien porque el servicio no mejora. Tardan muchísimo los colectivos y aparte habían subido hace poco", indicó una usuaria. "Hay días que anda rápido, pero hay días que no te levanta. El boleto parece caro, pero como están las cosas es lógico que suban un poco", manifestó asimismo una jubilada que esperaba su colectivo.

"Tienen que mejorar el servicio. Hay días que anda bien, pero hay días que es un desastre. El aumento afecta, pero si mejorara su calidad se justificaría", lanzó un vecino, que además agregó: "A los concejales les recomiendo que usen el colectivo".