Clases: ER también recuperará el día perdido por feriado

"Nosotros ya lo venimos haciendo, recuperando con días institucionales. Lo que no hacemos es marketing ni hablar para la tribuna. Tampoco usamos un acontecimiento trágico para llevar agua al molino", apuntó Bordet ante la consulta de Canal Nueve Litoral. Y reiteró: "Hay que trabajar y no hablarle tanto a la tribuna. Es lo mismo que hacemos acá, nomás que no lo hacemos de forma sensacionalista".

Larreta, por su lado, había declarado: "Recuperamos este día de clases porque nosotros estamos acá para hacer, mucho más que para hablar. Tenemos la responsabilidad de resolver los problemas concretos de la gente. No podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que hoy les preocupa a los argentinos".