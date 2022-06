Clara buscó 45 años a su hijo: el recuerdo de Claudio Fink

Durante 45 años luchó por encontrar a su hijo, quien en la actualidad tendría 69 años. En entrevista con Canal Nueve Litoral el año pasado, destacó: "45 años pasaron, qué joven era yo. Cuánto he caminado Paraná, cuántas puertas he golpeado, cuántas lágrimas he derramado. No se imaginan lo que he andado".

Clara recordó que las madres y familiares se pusieron al hombro la búsqueda de sus hijos. "Estaban los padres, pero parece que las mujeres somos más fuertes. Mi marido a los 10 años se fue; estaba enfermo y tuvo un infarto. Las últimas palabras de mi marido fueron: 'Mientras vivan, no dejen de buscarlo a Claudio'", expresó.

Cómo era Claudio Fink

Durante la entrevista, Clara pidió "que lo recuerden como un buen muchacho". "Era alegre, le gustaba la música. No leía tanto como le gustaba el folclore. No le gustaban los bailes, pero a guitarreadas sí", manifestó.

Respecto de cómo se produjo su detención y posterior desaparición, indicó: "Lo sacaron de esta puerta, en casa. El papá estaba sacando el auto para ir al trabajo. Y ahí donde ahora está la mutual de Camioneros, vivía un militar. Él reconoció a los que vinieron a llevarlo a Claudio. Pero dijo que no le pidiéramos ayuda porque no iba a dar nombres. Nunca supimos nada".

Mensaje

Finalmente, hace un año atrás, para un nuevo aniversario del 24 de Marzo, Clara hizo un especial pedido: "Quiero que haya paz, que haya tranquilidad, que haya trabajo. Que los hombres se entiendan, porque siempre en los partidos políticos uno tira para un lado y otros para el otro. Que se comprendan. Si todos quieren el bien del país, tiene que haber un acuerdo".