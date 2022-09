CKEA te invita a preparar tu piel para recibir la primavera con una promo especial

La primavera nos vuelve más voraces de la vida, y experimentamos esa sensación de querer devorarnos cada minuto con intensidad y convicción; es como sentir que lo viene está preparado espacialmente para cada uno de nosotros.

En CKEA sabemos eso y en tantos años de acompañarte comprendimos la importancia de estar (a) y de tu lado para salir al encuentro de esa renovación de cuerpo y alma que nos sobreviene, sin poder evitarlo.

Por eso, en las sedes de Santa Fe y Paraná, te esperamos para vivir juntas una promo muy especial que comprende Bblips + radiofrecuencia facial que permitirá vivir los meses más cálidos con labios más tensos e hidratados, con métodos naturales y no invasivos.

En el mundo de la estética existe una palabra que suena difícil pero que brinda una mirada que viene en mi auxilio en este momento para precisar el concepto: GLOW

El efecto glow es ese toque profesional que se le agrega a tu belleza natural para aportar a tu rostro un aspecto luminoso.

Con esta promo queremos generar esa tensión que se convierte en el glow primaveral que desde CKEA le sumamos a tu belleza natural, que es la que, en definitiva, más nos interesa y buscamos cuidar.

Aportes.

La radiofrecuencia facial es un tratamiento no invasivo que logra estimular colágeno y elastina, tensando la piel de manera natural. De este modo, y atendiendo a que los labios no tienen glándulas sudoríparas y no generan grasa -por esto tienden a resecarse más que otras partes del cuerpo- es clave hidratar tus labios y devolverle el glow con Bblips.

El BBlips –que suena muy difícil para pronunciar pero muy sencillo de aplicar- consiste en un tratamiento no invasivo que proponemos en CKEA de carácter no invasivo que se despliega a través de la técnica de dermapen o micropunciones, la que estimula colágeno y elastina colocando ácido hialurónico para darle a tus labios ese glow o brilllo e hidratación que mencionamos más arriba.

Esta opción está al alcance de cualquiera, y la recomendamos especialmente para aquellas personas que han visto los efectos del paso del tiempo en su rostro, ya que éste genera pérdida de la forma original de los labios y necesita una estimulación de colágeno con un tratamiento no invasivo.

De allí que resulta vital la complementación con la radiofrecuencia facial.

Como embajadora de CKEA me resulta importante describir que ésta es una técnica de estética dirigida a tratar la laxitud de la piel. Es un procedimiento adecuado para pacientes con flacidez leve o moderada de los tejidos faciales.

Como siempre decimos, y aunque incurramos en el hartazgo, estética y salud son caras de la misma moneda, por lo que resulta importante –ante cualquier duda- consultar a tu profesional médico de cabecera para llegar tranquilos a la sesión de la radiofrecuencia facial, aunque se trate de una técnica sobre la que hay consenso en su naturaleza no invasiva.

Tanto es así que una vez finalizada la sesión el paciente puede continuar sus actividades en su casa, ya que no es necesario utilizar anestesia con este tratamiento y no tiene efectos secundarios. Cada sesión podrá durar 30 minutos.

De modo que te proponemos que nos visites y que puedas evacuar todas las dudas y sumarte a esta nueva promo que te proponemos desde CKEA.

Para más información podés encontrarnos en:

WhatsApp 3434462213 o al 3425247717.

En nuestras redes: instagram: @ckea_oficial

Facebook: @ckea.oficial

Dirección Paraná: Vélez Sarsfield 721.

Sucursal: Mitre 171.

Dirección Santa Fe: 9 de julio 2559, entre Tucumán y La Rioja.