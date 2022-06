La obesidad es un factor de riesgo para padecer ciertos tipos de cáncer, así como para morir por ellos. Solo es superada como factor de riesgo por el consumo de tabaco.

No hay datos acerca de si el descenso intencional de peso en adultos con obesidad se relaciona con una disminución de estos riesgos. Para responder este interrogante, un grupo de investigadores de la Clínica Cleveland, junto con otros reconocidos centros de salud, llevaron adelante un estudio con más de 30 mil pacientes.

El estudio

El estudio SPLENDID (Surgical Procedure and Long Term Effectiveness in Neoplasic Disease Incidence and Death) incluyó a adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 35 o más (hasta 80 al momento de la cirugía), que se sometieron a cirugía bariátrica entre 2004 y 2017. Todos tenían de 18 a 80 años.

A estos pacientes se los comparó con individuos de similares características, que recibieron el cuidado estándar para la obesidad (plan de alimentación, ejercicio y pautas conductuales), pero que no se sometieron a una cirugía bariátrica.

5053 pacientes a los que les practicó una cirugía bariátrica (bypass gástrico en Y de Roux, y manga gástrica o gastrectomía en manga), se compararon con 25.265 pacientes que no se sometieron a una cirugía.

El principal resultado medido fue la incidencia de cánceres asociados a la obesidad (13 en total), así como la mortalidad asociada al cáncer. Los 13 cánceres asociados a la obesidad son el adenocarcinoma de esofágo, carcinoma de células renales, cáncer de mama en la post-menopausia o cáncer de mama en mujer joven con ooforectomía bilateral, cáncer de cardias gástrico, colon, recto, hígado, vejiga, páncreas, ovario, cuerpo de útero, tiroides y mieloma múltiple.

Los resultados: ¿Qué encontró este grupo de investigadores?

Incluyeron más de 30 mil pacientes. La edad media fue de 46 años. El IMC promedio fue de 45. 77% eran mujeres, con una mayoría de raza blanca (3/4). La media de seguimiento fue de 6.1 años (3.8-8.9 años).

El grupo de cirugía bariátrica en promedio tuvo 27.5 kilos menos (24% de pérdida del peso corporal total) a los 10 años, en comparación con el grupo al que no le realizaron dicho procedimiento, que había perdido tan solo 2.7 kilos.

Riesgo de desarrollar un cáncer asociado a la obesidad

Durante el seguimiento, 96 pacientes del grupo de cirugía bariátrica, versus 780 pacientes del grupo que no se sometió a dicho procedimiento, tuvo un cáncer asociado a la obesidad (3 versus 4.6 eventos cada 1000 personas-año, respectivamente).

La incidencia acumulada en cáncer a los 10 años fue de 2.9% en el grupo de cirugía bariátrica, versus 4.9% en el grupo que no se sometió a una cirugía bariátrica. Esto quiere decir que la cirugía bariátrica se asoció con una disminución del 32% de padecer un cáncer relacionado a la obesidad (riesgo relativo 0.68). La mayor asociación fue con el cáncer de endometrio (cuerpo de útero). Éste, además de ser uno de los más prevalentes, es más frecuente en mujeres de edad media con obesidad, que es el grupo que con más frecuencia se somete a la cirugía bariátrica. El segundo cáncer más común en esta población fue el de mama femenino.

Riesgo de morir por un cáncer asociado a la obesidad

21 pacientes del grupo de cirugía bariátrica fallecieron por un cáncer asociado a la obesidad, versus 205 pacientes del grupo que no se sometió a dicho procedimiento. La tasa de incidencia fue de 0.5 versus 1.2 eventos cada 1000 personas-año, para los individuos que le practicaron una cirugía bariátrica, comparado con los individuos que solamente recibieron cuidados estándar para la obesidad.

La incidencia acumulada de muerte por cáncer asociado a la obesidad a los 10 años de seguimiento fue del 0.8% en el grupo de cirugía bariátrica, versus 1.4% en el grupo que no le realizaron dicho procedimiento.

El someterse a una cirugía bariátrica se asoció a un riesgo 48% menor de morir por un cáncer asociado a la obesidad (riesgo relativo de 0.52).

¿Qué conclusiones sacamos de esta investigación?

Entre los adultos con obesidad, la cirugía bariátrica se asoció con un riesgo significativamente más bajo de padecer un cáncer asociado a la obesidad (32% menos), y de morir por esto (48% menos).

La pérdida de peso asociada a un efecto protector contra el cáncer es del 20 al 25% del peso corporal, algo prácticamente imposible solo con dieta. Este es otro de los beneficios de la disminución de peso intencional en esta población, en este caso tras un procedimiento de cirugía bariátrica.

