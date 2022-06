Choque en Avenida Almafuerte de Paraná: un hospitalizado

Según supo el Nueve, el siniestro vial sucedió cerca de las 13, sobre la avenida. Involucró a un auto y una moto, que se dirigían en la misma dirección, hacia el este de la ciudad. De acuerdo a las primeras versiones, el motociclista habría impactado contra en la parte lateral derecha del vehículo marca Peugeot, modelo 206.

"Estaba esperando el semáforo y el chico de la moto no alcanzó a esquivarme para cambiar de carril y me chocó de atrás. Por suerte tenía casco, si no creo que podría haber sido peor. Voló una distancia bastante importante", dijo al Nueve el conductor del auto.